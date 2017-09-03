Россияне не вышли в финал домашнего ЧМ по стендовой стрельбе в трапе

Россияне Алексей Алипов, Максим Смыков и Никита Егоров не вышли в финал чемпионата мира по стендовой стрельбе в трапе. Мировое первенство проходит в подмосковном стрелковом комплексе "Лисья нора" с 1 по 10 сентября.

По итогам третьего дня отбора Алипов набрал 121 очко и занял девятое место, не попав в число финалистов. В споре за выход в решающую стадию он в перестрелке набрал ноль. Смыков (117) занял 31-ю строчку, Егоров (115) – стал 52-м.

В командном турнире сборная России в составе Алипова, Смыкова и Егорова стала пятой, набрав в сумме 353 очка.

В отборе юниорского чемпионата мира в этой дисциплине россияне Геннадий Мамкин, Дмитрий Исаев и Иван Щербак также не вышли в финал. В командном турнире они стали четвертыми.