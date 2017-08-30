Путин уверен, что ЧМ по стендовой стрельбе пройдет на высоком уровне

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна рада принять чемпионат мира по стендовой стрельбе в подмосковном спортивно-стрелковом комплексе "Лисья нора". Глава государства уверен, что турнир станет праздником для участников и гостей.

- Мы гордимся триумфами наших чемпионов и рекордсменов на самых престижных международных соревнованиях, чтим победные традиции отечественной стрелковой школы, настроены на дальнейшую популяризацию этого замечательного, зрелищного вида спорта, - говорится в телеграмме, адресованной участникам чемпионата мира, опубликованной на официальном сайте Кремля. - Уверен, что чемпионат пройдет на высоком организационном уровне, вызовет широкий интерес у специалистов и болельщиков, запомнится множеством ярких, вдохновляющих моментов, станет настоящим праздником для участников и гостей.

Напомним, чемпионат мира по стендовой стрельбе пройдет с 30 августа по 11 сентября.