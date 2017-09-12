Путин поздравил Коновалову и Теплого с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Надежду Коновалову и Николая Теплого с победой на чемпионате мира по стендовой стрельбе в командных соревнованиях в дисциплине скит. Соревнования прошли в Дмитрове и завершился в воскресенье, 10 сентября. Сборная России заняла третье место в общем зачете.

"В борьбе с сильными соперниками вы показали лучший результат, в последний день соревнований подарили болельщикам еще одно "российское золото". Ваш триумф - достойная награда за упорный труд и яркий спортивный талант", - говорится в тексте поздравления, опубликованного на сайте Кремля.