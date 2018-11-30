Павел Колобков: "Избрание Лисина на пост президента ISSF закономерно"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что рад избранию Владимира Лисина президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

- Рад, что Россия продолжает усиливать свое представительство в международных спортивных федерациях, - заявил Колобков. - Владимир Лисин обладает большим управленческим опытом и авторитетом в стрелковом спорте. Его избрание на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы закономерно. Поздравляю его и желаю успеха в воплощении всех инициатив во благо стрелкового спорта. (Олег Шамонаев)