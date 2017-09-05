Мосин считает, что стрельбу могут исключить из Олимпиады

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Василий Мосин считает, что стрельбу могут исключить из программы Игр. Ранее МОК исключил дубль-трап из программы Олимпиады в Токио.

- Абсолютно точно, что шансы на это возвращение дубль-трапа есть, - цитирует "Р-Спорт" Мосина. - Но нужно соблюдать еще другие условия - нужно быть конкурентоспособным в современном мире. Ситуация с дубль-трапом – это первая ласточка на пути того, что стрелковые дисциплины вообще могут быть исключены из программы Игр и заменены на другие виды.