Лисин выдвинут на пост президента Международной федерации стрелкового спорта

Президент Стрелкового союза России и Европейской стрелковой конфедерации Владимир Лисин выдвинут на пост главы Международной федерации стрелкового спорта (ISSF), информирует официальный сайт Стрелкового союза России. Выборы президента ISSF пройдут 30 ноября 2018 года на Генеральной ассамблее организации в Мюнхене.

"Руководитель Стрелкового союза России поблагодарил за оказанное доверие и отметил готовность взять на себя ответственность за будущее стрелкового спорта и успешную деятельность международной федерации. Он также выразил надежду на то, что стрелковая общественность окажет ему поддержку на выборах нового президента международной федерации", - говорится в сообщении.

Лисин возглавляет Стрелковый союз России с 2002 года, с 2009 года является президентом Европейской стрелковой конфедерации, с 2014 года - вице-президентом ISSF.