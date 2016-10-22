15:56 | СТРЕЛЬБА

Лисин переизбран на пост президента Стрелкового союза России

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Президент Стрелкового союза России (ССР) Владимир Лисинпереизбран на пост главы организации, информирует ТАСС. Выборы главы ССР состоялись в субботу в ходе отчетно-выборной конференции организации. Лисин был избран единогласно. Всего в голосовании приняли участие 84 делегата. Лисин переизбран до 2020 года.

Лисин возглавляет ССР с 2002 года. Также он является президентом Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта, вице-президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), вице-президентом Олимпийского комитета России, членом комиссии по маркетингу Международного олимпийского комитета.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3726513

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