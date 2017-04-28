Лисин - единственный кандидат на пост главы Европейской стрелковой конфедерации

Генеральный секретарь Европейской стрелковой конфедерации Александр Ратнер сообщил, что нынешний глава организации Владимир Лисин является единственным кандидатом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в июле в Баку. Срок подачи заявок от национальных федераций истек 21 апреля. Лисин был избран на должность в мае 2013 года и занимает должность уже два срока. Также он возглавляет Стрелковый союз России.

- На пост президента Европейской стрелковой конфедерации будет претендовать только действующий глава этой организации Владимир Лисин. Других заявок на этот пост к нам не поступало, - цитирует ТАСС Ратнера.