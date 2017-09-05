Артем Некрасов хочет перейти из дубль-трапа в трап

Российский стрелок Артем Некрасов думает о переходе из дубль-трапа в трап. Ранее МОК исключил дубль-трап из программы Олимпиады-2020. На чемпионате мира-2017 он завоевал бронзу в командном турнире дубль-трапа.

- Результату такому я не могу быть рад, - цитирует "Р-Спорт" Некрасова. – Можно, конечно, было выступить лучше. Не удалась последняя серия. Скорее всего, это последний дубль-трап на чемпионатах мира. Я еще молодой, поэтому задумываюсь о том, чтобы перейти в трап и соревноваться в этом виде.