Алипов возглавит сборную России на ЧМ по стендовой стрельбе

Тренерский штаб сборной России по стендовой стрельбе определился с составом команды на чемпионат мира, который пройдет в подмосковном комплексе "Лисья нора" с 1 по 10 сентября, сообщает "Весь спорт". Сборную возглавит олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов.

Отметим, что параллельно с чемпионатом мира пройдет юниорское первенство мира.

Полный состав команды выглядит следующим образом:

Мужчины: Трап. Алексей Алипов, Никита Егоров, Максим Смыков. Скит. Антон Астахов, Александр Землин, Николай Теплый. Дубль-трап. Василий Мосин, Артем Некрасов, Виталий Фокеев.

Юниоры: Трап. Дмитрий Исаев, Геннадий Мамкин, Иван Щербак. Скит. Александр Краснятов, Михаил Шарапов. Дубль-трап. Александр Филиппов, Вячеслав Юхименко.

Женщины: Трап. Татьяна Барсук, Екатерина Рабая, Юлия Туголукова. Скит. Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалева, Альбина Шакирова.

Юниорки: Трап. Полина Князева, Ангелина Руднева, Юлия Савельева. Скит. Елена Бухонова, Маргарита Геворкян, Алина Фазылзянова.