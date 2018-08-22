Шарапова - 5-я в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 5-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2018 года по версии Forbes. По данным издания, за минувший год доход россиянки составил 10,5 миллиона долларов, из которых 1 миллион - призовые, а остальные деньги - спонсорские контракты, бизнес и прочие доходы.
Первой в данном рейтинге идет американская теннисистка Серена Уильямс с доходом в 18,1 миллиона долларов, из которых всего 62 тысячи являются призовыми. Второй идет датская теннисистка Каролин Возняцки - 13 миллионов долларов, а замыкает тройку американская теннисистка Слоан Стивенс - 11,2 миллиона евро.
Стоит отметить, что в десятку кроме теннисисток вошли только индийская бадминтонистка Пусарла Венката Синдху (8,5 миллиона долларов) и американская автогонщица Даника Патрик (7,5 миллиона долларов).
Forbes Highest Paid Female Athletes in 2018– José Morgado (@josemorgado) 21 августа 2018 г.
1. Serena Williams, 18.1M
2. Caroline Wozniacki, 13
3. Sloane Stephens, 11.2
4. Garbiñe Muguruza, 11
5. Maria Sharapova 10.5
6. Venus Williams, 10.2
7. P.V. Sindhu, 8.5
8. Simona Halep, 7.7
9. Danica Patrick, 7.5
10. Angelique Kerber, 7