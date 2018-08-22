Шарапова - 5-я в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 5-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2018 года по версии Forbes. По данным издания, за минувший год доход россиянки составил 10,5 миллиона долларов, из которых 1 миллион - призовые, а остальные деньги - спонсорские контракты, бизнес и прочие доходы.

Первой в данном рейтинге идет американская теннисистка Серена Уильямс с доходом в 18,1 миллиона долларов, из которых всего 62 тысячи являются призовыми. Второй идет датская теннисистка Каролин Возняцки - 13 миллионов долларов, а замыкает тройку американская теннисистка Слоан Стивенс - 11,2 миллиона евро.

Стоит отметить, что в десятку кроме теннисисток вошли только индийская бадминтонистка Пусарла Венката Синдху (8,5 миллиона долларов) и американская автогонщица Даника Патрик (7,5 миллиона долларов).