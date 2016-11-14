Нурмагомедов за участие в турнире UFC заработал 57 тысяч долларов, Макгрегор - 3,5 миллиона

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов за бой против Майкла Джонсона на турнире UFC 205 заработал 57 тысяч долларов, сообщает Sportsdaily. 26 тысяч россиянин получил за участие в турнире, еще 26 тысяч - за победу над американцам и 5 тысяч - от спонсоров.
Конор Макгрегор за участие в этом же турнире и победу над Эдди Альваресом получил 3 миллиона 590 тысяч долларов. Ирландец стал первым бойцом UFC, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях одновременно.
После завершения турнира Нурмагомедов заявил, что хотел бы встретиться с Макгрегором. На это ирландец ответил, что россиянин должен еще заслужить такое право.
Нурмагомедов или Макгрегор – кто круче? //
Хватит ли смелости у Макгрегора согласиться на бой с Нурмагомедовым? //
Кто такой Хабиб Нурмагомедов?
.BattleFish.
Жесть!))) Поменьше гоняй в Дагестан и побольше дерись на ринге, и тренируйся в штатах где и проходят собственно бои, займитесь пиаром и раскруткой, а то понтов много, а на деле не выступает годами и еще удивляется почему не дают бой за титул! Думал раз у тебя нет поражений то тебя все ждут и молятся, это не Кавказ, где ты кого то оскорбил и тебя сразу же призовут к ответу!)
16:41