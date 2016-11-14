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15:42 | ДЕНЬГИ

Нурмагомедов за участие в турнире UFC заработал 57 тысяч долларов, Макгрегор - 3,5 миллиона

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Боец ММА Хабиб Нурмагомедов за бой против Майкла Джонсона на турнире UFC 205 заработал 57 тысяч долларов, сообщает Sportsdaily. 26 тысяч россиянин получил за участие в турнире, еще 26 тысяч - за победу над американцам и 5 тысяч - от спонсоров. 

Конор Макгрегор за участие в этом же турнире и победу над Эдди Альваресом получил 3 миллиона 590 тысяч долларов. Ирландец стал первым бойцом UFC, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях одновременно.

После завершения турнира Нурмагомедов заявил, что хотел бы встретиться с Макгрегором. На это ирландец ответил, что россиянин должен еще заслужить такое право.

Нурмагомедов или Макгрегор – кто круче? // 
Хватит ли смелости у Макгрегора согласиться на бой с Нурмагомедовым? // 
Кто такой Хабиб Нурмагомедов?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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.BattleFish.

Жесть!))) Поменьше гоняй в Дагестан и побольше дерись на ринге, и тренируйся в штатах где и проходят собственно бои, займитесь пиаром и раскруткой, а то понтов много, а на деле не выступает годами и еще удивляется почему не дают бой за титул! Думал раз у тебя нет поражений то тебя все ждут и молятся, это не Кавказ, где ты кого то оскорбил и тебя сразу же призовут к ответу!)

16:41

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