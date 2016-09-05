Мино Райола: "В ближайшие два - четыре года какой-нибудь бразилец будет куплен за 200 миллионов евро"

Агент Мино Райола, который представляет интересы игроков "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича и Поля Погба, заявил, что футбол близок к моменту, когда на игроков будут тратить по 200 миллионов евро. Напомним, что Погба достался "красным дьяволом" за 105 миллионов минувшим летом. Сделка англичан с "Ювентусом" стала рекордной в истории футбола.

– С учетом развития экономики, особенно в чемпионате Англии, футбол близок к тому, что один из трансферов в ближайшее время будет совершен за 200 миллионов евро, – сказал для TalkSport Райола. – Думаю, это случится в течение двух - четырех лет. Вероятно, за эти деньги будет куплен какой-нибудь бразилец. Чудо-футболист уровня Неймара или Лионеля Месси.