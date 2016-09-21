Герман Греф: "Сбербанк не поддерживает профессиональный спорт"

Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что компания отказалась от поддержки профессионального спорта. Он объяснил причины такого решения низкой социальной окупаемостью таких трат.
– Мы стараемся не поддерживать профессиональный спорт, – цитирует ТАСС Грефа. – Мы для себя специально это рассматривали, это дается нам с огромным трудом, но мы у себя в корпорации сказали, что это громадные средства, окупаемости которых с точки зрения социального вклада мы не видим.
GOR MUR
Это??? Это... Это... Денег навалом, говорил бы уж правду. Вранье опять!
19:51
Rus_Tam
На себя не хватает... кризис. Бедненькие. Может на первом канале запустить программу помощи Сбербaнку, СМСки все граждане нашей богатой, огромной, великой, необъятной и щедрой страны будут отсылать.
19:26