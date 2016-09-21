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19:03 | ДЕНЬГИ

Герман Греф: "Сбербанк не поддерживает профессиональный спорт"

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Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что компания отказалась от поддержки профессионального спорта. Он объяснил причины такого решения низкой социальной окупаемостью таких трат.

– Мы стараемся не поддерживать профессиональный спорт, – цитирует ТАСС Грефа. – Мы для себя специально это рассматривали, это дается нам с огромным трудом, но мы у себя в корпорации сказали, что это громадные средства, окупаемости которых с точки зрения социального вклада мы не видим.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3641696

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КОММЕНТАРИИ (2)
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GOR MUR

Это??? Это... Это... Денег навалом, говорил бы уж правду. Вранье опять!

19:51

Rus_Tam

На себя не хватает... кризис. Бедненькие. Может на первом канале запустить программу помощи Сбербaнку, СМСки все граждане нашей богатой, огромной, великой, необъятной и щедрой страны будут отсылать.

19:26

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ