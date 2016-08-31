"Газпром-медиа", владеющий "Матч ТВ", понес убытки в 9,1 миллиарда рублей за первое полугодие

Крупнейший российский медиахолдинг "Газром-медиа" понес убытки в размере 9,1 миллиарда рублей в течение первого полугодия 2016 года. Как сообщают "Ведомости", этот показатель вырос более чем в пять раз, в том числе из-за запланированных расходов на запуск телеканала "Матч ТВ", который начал вещание в ноябре 2015 года. Помимо него в "Газпром-медиа" входят пять эфирных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ3, "Пятница" и "2 x 2"), больше 20 неэфирных каналов, оператор спутникового телевидения "НТВ-плюс", 10 радиостанций, печатные СМИ, видеосервисы, производители контента, сейлз-хаус и кинотеатр "Октябрь". Также отмечается, что выручка холдинга за этот период составила 38,5 миллиарда рублей, что на 23,5 процента больше, чем годом ранее.

– Фактически мы сработали почти в ноль, – отметила представитель "Газпром-медиа" Ирина Осадчая. – Холдинг несет большие запланированные расходы на запуск "Матча". Также мы инвестировали крупные суммы в контент для перезапуска НТВ.