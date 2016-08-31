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13:49 | ДЕНЬГИ

"Газпром-медиа", владеющий "Матч ТВ", понес убытки в 9,1 миллиарда рублей за первое полугодие

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Крупнейший российский медиахолдинг "Газром-медиа" понес убытки в размере 9,1 миллиарда рублей в течение первого полугодия 2016 года. Как сообщают "Ведомости", этот показатель вырос более чем в пять раз, в том числе из-за запланированных расходов на запуск телеканала "Матч ТВ", который начал вещание в ноябре 2015 года. Помимо него в "Газпром-медиа" входят пять эфирных телеканалов (НТВ, ТНТ, ТВ3, "Пятница" и "2 x 2"), больше 20 неэфирных каналов, оператор спутникового телевидения "НТВ-плюс", 10 радиостанций, печатные СМИ, видеосервисы, производители контента, сейлз-хаус и кинотеатр "Октябрь". Также отмечается, что выручка холдинга за этот период составила 38,5 миллиарда рублей, что на 23,5 процента больше, чем годом ранее.

– Фактически мы сработали почти в ноль, – отметила представитель "Газпром-медиа" Ирина Осадчая. – Холдинг несет большие запланированные расходы на запуск "Матча". Также мы инвестировали крупные суммы в контент для перезапуска НТВ.

Дополнительная информация

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/08/30/655031-perezapusk-ntv-gazprom-media

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

10 миллиардов - это почти ноль, конечно)

13:56

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