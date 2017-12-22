Два бывших функционера ФИФА признаны виновными по делу о коррупции

Бывший вице-президент ФИФА Хаун Анхель Напоута и бывший президент Бразильской федерации футбола Хосе Мария Марина были признаны виновными по делу о коррупции, сообщает AP. Оба осужденных признаны виновными в получении взяток в обмен на предоставление маркетинговых и телевизионных прав на освещение международных футбольных матчей.

Отмечается, что Напоут с 2010 года получил 10,5 миллиона долларов на взятках, а Марин – 6,55 миллиона. Приговор не был вынесен в отношении еще одного обвиняемого – президента Федерации футбола Перу Мануэля Бурги.

В конце мая 2015 года разгорелся крупнейший в истории ФИФА скандал. В отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу США швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным функционерам. По данным Министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму 150 млн долларов.