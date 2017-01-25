Дмитрий Шляхтин: "Сметная стоимость нового десятитысячника в Самаре – 5,2 миллиарда рублей"

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что сметная стоимость универсального спортивного комплекса в Самаре на 10 тысяч зрителей составит 5,2 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что в новом комплексе планируется проводить матчи хоккейного ЦСК ВВС, баскетбольной "Самары", волейбольной "Новы".

– Сметная документация спорткомплекса еще не проходила экспертизу, ориентировочная стоимость строительства объекта – 5,2 млрд рублей, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – В настоящий момент решается вопрос по источникам финансирования. Прорабатывается, в том числе, возможность строительства в рамках государственно-частного партнерства. По мере решения данных вопросов будут определены сроки строительства.