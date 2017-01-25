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19:45 25 января | ДЕНЬГИ

Дмитрий Шляхтин: "Сметная стоимость нового десятитысячника в Самаре – 5,2 миллиарда рублей"

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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что сметная стоимость универсального спортивного комплекса в Самаре на 10 тысяч зрителей составит 5,2 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что в новом комплексе планируется проводить матчи хоккейного ЦСК ВВС, баскетбольной "Самары", волейбольной "Новы".

– Сметная документация спорткомплекса еще не проходила экспертизу, ориентировочная стоимость строительства объекта – 5,2 млрд рублей, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – В настоящий момент решается вопрос по источникам финансирования. Прорабатывается, в том числе, возможность строительства в рамках государственно-частного партнерства. По мере решения данных вопросов будут определены сроки строительства.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170125/1115398212.html

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