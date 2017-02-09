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13:08 9 февраля | ДЕНЬГИ

Бизнес-партнер Аршавина не признал вины по делу о подделке подписей футболиста

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Бывший бизнес-партнер Андрея Аршавина Петр Тиньгаев, которого обвиняют в подделке подписей футболиста на договорах поручительства в банке, отказался признать вину. На предварительном заседании по делу 26 декабря 2016 года судья продлил обвиняемому срок домашнего ареста до июня 2017 года.

- Вину в совершении преступлений, указанных в обвинительном заключении, не признаю, поскольку не согласен с квалификацией моих действий, - приводит ТАСС слова Тиньгаева.

Экс-партнера футболиста задержали в марте 2016 года. Главное следственное управление СК по Петербургу предъявило ему обвинение по статье "Мошенничество в сфере кредитования". В декабре 2015 года СК возбудил уголовное дело по факту подделки подписи футболиста. По данным следствия, в 2012 году Тиньгаев предоставил в Сбербанк поддельный договор поручительства от Аршавина и получил льготную ставку кредита в 10,5 процента годовых.

Аршавин и Тиньгаев ранее открыли совместный бизнес по продаже и ремонту автомобилей, в рамках которого было зарегистрировано несколько компаний. Позднее футболист заявил, что продал свою долю.

Сбербанк пытался взыскать лично с Аршавина 110 миллионов рублей по поручительству за кредит компании "БалтАвтоТрейд", однако в сентябре 2015 года суд в иске отказал. Экспертиза показала, что подпись футболиста на документах по кредиту фальшивая.

В ноябре 2016 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Тиньгаева банкротом. Сумма требований Сбербанка к его компаниям составила около 1,68 миллиарда рублей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/obschestvo/4009097

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

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