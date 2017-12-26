Бажаев продал спорткомплекс "Олимпийский" миллиардерам Нисанову и Илиеву

Российский миллиардер Муса Бажаев продал здание спорткомплекса "Олимпийский" собственникам компании "Киевская площадь" Годе Нисанову и Зараху Илиеву, сообщает Forbes. Новые собственники планируют инвестировать в проект не менее 300-400 миллионов долларов.
Напомним, спорткомплекс "Олимпийский" был построен к Олимпийским играм 1980 года в Москве. После Олимпиады там проходили чемпионаты мира по боксу, плаванию на короткой воде, художественной гимнастике, финал четырех баскетбольной Евролиги, футбольный турнир Кубок Содружества, биатлонная "Гонка чемпионов" и теннисный "ВТБ Кубок Кремля".
Дополнительная информация
http://www.forbes.ru/milliardery/355001-bazhaev-prodal-sportkompleks-olimpiyskiy-milliarderam-nisanovu-i-ilievu
Материалы других СМИ
sawrtre
Одна чурка,продала другой.Всё в Москве куплено чурками.Мр*зи
16:13
Vlаdimir
Фамилии что бывшего владельца, что новых владельцев исконно русские.
16:02