Бажаев продал спорткомплекс "Олимпийский" миллиардерам Нисанову и Илиеву

Российский миллиардер Муса Бажаев продал здание спорткомплекса "Олимпийский" собственникам компании "Киевская площадь" Годе Нисанову и Зараху Илиеву, сообщает Forbes. Новые собственники планируют инвестировать в проект не менее 300-400 миллионов долларов.

Напомним, спорткомплекс "Олимпийский" был построен к Олимпийским играм 1980 года в Москве. После Олимпиады там проходили чемпионаты мира по боксу, плаванию на короткой воде, художественной гимнастике, финал четырех баскетбольной Евролиги, футбольный турнир Кубок Содружества, биатлонная "Гонка чемпионов" и теннисный "ВТБ Кубок Кремля".