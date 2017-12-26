14:57 | ДЕНЬГИ

Бажаев продал спорткомплекс "Олимпийский" миллиардерам Нисанову и Илиеву

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Российский миллиардер Муса Бажаев продал здание спорткомплекса "Олимпийский" собственникам компании "Киевская площадь" Годе Нисанову и Зараху Илиеву, сообщает Forbes. Новые собственники планируют инвестировать в проект не менее 300-400 миллионов долларов.

Напомним, спорткомплекс "Олимпийский" был построен к Олимпийским играм 1980 года в Москве. После Олимпиады там проходили чемпионаты мира по боксу, плаванию на короткой воде, художественной гимнастике, финал четырех баскетбольной Евролиги, футбольный турнир Кубок Содружества, биатлонная "Гонка чемпионов" и теннисный "ВТБ Кубок Кремля".

Дополнительная информация

http://www.forbes.ru/milliardery/355001-bazhaev-prodal-sportkompleks-olimpiyskiy-milliarderam-nisanovu-i-ilievu

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sawrtre

Одна чурка,продала другой.Всё в Москве куплено чурками.Мр*зи

16:13

Vlаdimir

Фамилии что бывшего владельца, что новых владельцев исконно русские.

16:02