"Транснефть" продает долю в КХЛ втрое дороже, чем в 2013 году

"Транснефть" во второй раз выставила на продажу 11,8 процента в уставном капитале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают "Ведомости". Актив будет продан на открытом аукционе.

Из материалов компании следует, что начальная цена актива установлена в 295,7 миллиона рублей. Это почти в три раза больше суммы, в которую оценивалась доля компании в КХЛ в 2013 году. Тогда компания пыталась продать долю в КХЛ по директиве государства за 100 миллионов.

Заявки от претендентов принимаются до 4 декабря этого года, 13 декабря компания их рассмотрит, 14 декабря пройдут торги в электронной форме. Минимальный шаг аукциона – 100 000 рублей. Результаты тендера будут объявлены 21 декабря. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – 3 миллиона рублей.

"Транснефть" была одним из учредителей лиги. При попытке продать долю весной 2013 года компания получила заявки от самой лиги, от "Роснефти" и от команды "Лев" из Праги. Но "Транснефть" передумала продавать актив себе в убыток и объявила тендер несостоявшимся. Полгода спустя, в октябре 2013 года, президент компании Николай Токарев объяснял, что на тот момент пакет в 11,8 процента КХЛ уже не стоил столько, за сколько компания его купила, акции подешевели и продавать его себе в убыток "Транснефть" не могла.

Еще до первого тендера советник президента "Транснефти" и пресс-секретарь компании Игорь Демин говорил, что у компании есть доля в КХЛ, но нет своей команды, которая могла бы играть в этой лиге. Поэтому и КХЛ, и другие участники лиги просили "Транснефть" продать эти акции.