"Зенит" заработал 30 миллионов евро в Лиге чемпионов-2015/16, ЦСКА – 19 миллионов

УЕФА опубликовал данные по распределению доходов между участниками Лиги чемпионов сезона-2015/16. "Зенит" получил 30 миллионов 678 тысяч евро. 12 миллионов клуб заработал за участие в групповом турнире, 8 миллионов 40 тысяч – за результаты в групповом турнире, 5,5 миллиона – за участие в 1/8 финала. Еще 5 миллионов 138 тысяч "Зенит" получит от реализации маркетинговых прав.
ЦСКА получит 19 миллионов 211 тысяч евро. 2 миллиона армейцы заработали за участие в плей-офф раунде квалификации, 12 миллионов – за участие в групповом турнире, 2 миллиона 108 тысяч – за результаты. Еще 3 миллиона 103 тысячи клуб получит от реализации маркетинговых прав.
Больше всего среди участников турнира заработал "Манчестер Сити" - 83 миллиона 853 тысячи евро. "Реал", выигравший турнир, получит 80 миллионов 67 тысяч.
Сколько заработали клубы в #ЛигаЧемпионов 2014/15– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 ноября 2016 г.
Зенит - 30,6 млн евро
Динамо К - 26,6
ЦСКА - 19,2
БАТЭ - 18
Шахтер - 17,6
Астана - 17,2 pic.twitter.com/BzyZK6pdY2
budulay1974
Как то не справедливо все таки расчеты в ЛЧ идут. И здесь даже не то удивляет что разница между Зенитом и ЦСКА всего в 11 лямов, А по результатам минимум в 2 раза у Зенита должна быть больше. Да даже у Шахтера денег меньше чем у ЦСКА, хотя выступили лучше. А в том что оказывается не обязательно выигрывать ЛЧ, что бы заработать больше всех денег в ней. Я так понял в ЛЧ очень цениться так называемые Маркетинговые права. Честно говоря, думал что распределение денег в ЛЧ, ведется скажем так же, как в Теннисе на турнирах Большого Шлема.
18:56
Производственник
lordblack ================================================================================от мертвого осла уши,может вам еще ключ от квартиры,где деньги лежат
18:49
Тот самый Зануда
lordblack===В ЛЕ нет таких денег.Да хотя вы и туда не попадёте,какой нибудь очередной АЕК или Санкт Галлен не пустит.На концертах и свадьбах больше заработаете.
18:15
lordblack
Нормально. В следующем сезоне эти деньги Спартаку очень будут полезны.
18:00
Нубяшка
ЭТО МЕЖДУ ВЫХОДОМ В 1 8 С ПЯТЬЮ ПОБЕДАМИ И ЧЕТВЕРТЫМ МЕСТО РАЗНИЦА ВСЕГО 11 ЛЯМОВ?
18:00