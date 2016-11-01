"Зенит" заработал 30 миллионов евро в Лиге чемпионов-2015/16, ЦСКА – 19 миллионов

УЕФА опубликовал данные по распределению доходов между участниками Лиги чемпионов сезона-2015/16. "Зенит" получил 30 миллионов 678 тысяч евро. 12 миллионов клуб заработал за участие в групповом турнире, 8 миллионов 40 тысяч – за результаты в групповом турнире, 5,5 миллиона – за участие в 1/8 финала. Еще 5 миллионов 138 тысяч "Зенит" получит от реализации маркетинговых прав.

ЦСКА получит 19 миллионов 211 тысяч евро. 2 миллиона армейцы заработали за участие в плей-офф раунде квалификации, 12 миллионов – за участие в групповом турнире, 2 миллиона 108 тысяч – за результаты. Еще 3 миллиона 103 тысячи клуб получит от реализации маркетинговых прав.

Больше всего среди участников турнира заработал "Манчестер Сити" - 83 миллиона 853 тысячи евро. "Реал", выигравший турнир, получит 80 миллионов 67 тысяч.