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17:50 | ДЕНЬГИ — ФУТБОЛ

"Зенит" заработал 30 миллионов евро в Лиге чемпионов-2015/16, ЦСКА – 19 миллионов

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УЕФА опубликовал данные по распределению доходов между участниками Лиги чемпионов сезона-2015/16. "Зенит" получил 30 миллионов 678 тысяч евро. 12 миллионов клуб заработал за участие в групповом турнире, 8 миллионов 40 тысяч – за результаты в групповом турнире, 5,5 миллиона – за участие в 1/8 финала. Еще 5 миллионов 138 тысяч "Зенит" получит от реализации маркетинговых прав.

ЦСКА получит 19 миллионов 211 тысяч евро. 2 миллиона армейцы заработали за участие в плей-офф раунде квалификации, 12 миллионов – за участие в групповом турнире, 2 миллиона 108 тысяч – за результаты. Еще 3 миллиона 103 тысячи клуб получит от реализации маркетинговых прав.

Больше всего среди участников турнира заработал "Манчестер Сити" - 83 миллиона 853 тысячи евро. "Реал", выигравший турнир, получит 80 миллионов 67 тысяч.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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budulay1974

Как то не справедливо все таки расчеты в ЛЧ идут. И здесь даже не то удивляет что разница между Зенитом и ЦСКА всего в 11 лямов, А по результатам минимум в 2 раза у Зенита должна быть больше. Да даже у Шахтера денег меньше чем у ЦСКА, хотя выступили лучше. А в том что оказывается не обязательно выигрывать ЛЧ, что бы заработать больше всех денег в ней. Я так понял в ЛЧ очень цениться так называемые Маркетинговые права. Честно говоря, думал что распределение денег в ЛЧ, ведется скажем так же, как в Теннисе на турнирах Большого Шлема.

18:56

Производственник

lordblack ================================================================================от мертвого осла уши,может вам еще ключ от квартиры,где деньги лежат

18:49

Тот самый Зануда

lordblack===В ЛЕ нет таких денег.Да хотя вы и туда не попадёте,какой нибудь очередной АЕК или Санкт Галлен не пустит.На концертах и свадьбах больше заработаете.

18:15

lordblack

Нормально. В следующем сезоне эти деньги Спартаку очень будут полезны.

18:00

Нубяшка

ЭТО МЕЖДУ ВЫХОДОМ В 1 8 С ПЯТЬЮ ПОБЕДАМИ И ЧЕТВЕРТЫМ МЕСТО РАЗНИЦА ВСЕГО 11 ЛЯМОВ?

18:00

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