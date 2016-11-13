Зарплаты в "МЮ" - самые высокие в мире

"Манчестер Юнайтед" платит самую высокую зарплату своим футболистам, сообщает Daily Mail. Средний заработок игрока первой команды составляет 5,77 миллиона фунтов в год (110 тысяч в неделю). Второе место по зарплатам занимает "Барселона", чьи футболисты зарабатывают 5,65 миллиона в год, а тройку лидеров замыкает "Манчестер Сити" (5,42).

На четвертом месте идет "Реал" (5,05), а на пятом - "Челси" (4,51). Также в десятку входят "ПСЖ" (4,47), "Бавария" (4,16), "Ювентус" (3,97), "Арсенал" (3,7) и "Ливерпуль" (3,01).

Из футбольных лиг самые высокие средние зарплаты - в английской премьер-лиге. Игроки чемпионата Англии в среднем получают 2,438 миллиона фунтов. Это почти в два раза больше, чем у занимающего второе место чемпионата Испании (1,239 миллиона). На третьем месте идет Италия (1,105), на четвертом - Германия (1,039), на пятом - Франция (728 тысяч).

Вслед за "большой пятеркой" идут чемпионаты трех неевропейских стран. За счет существенных финансовых вливаний на шестое место вышел чемпионат Китая (586 тысяч). Седьмую строчку занимает американо-канадская лига MLS (237 тысяч), а восьмую - японская J-лига (160 тысяч).