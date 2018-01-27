Владелец "Краснодара" Галицкий потерял 250 миллионов долларов за один день

Продуктовая сеть "Магнит", владельцем которой является президент "Краснодара" Сергей Галицкий, потеряла в стоимости, утверждает Forbes. Это произошло в результате слабой отчетности.
В целом за последний год акции компании подешевели примерно на 40 процентов. За один день основатель продуктовой сети потерял около 250 миллионов долларов, после чего его состояние оценивается в 4,7 миллиарда в той же валюте.
Напомним, что футбольный клуб "Краснодар" был основан в 2008 году. На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 20 матчей. Отставание от "Локомотива", который идет первым, составляет 9 очков.
Дополнительная информация
http://www.forbes.ru/milliardery/356319-sostoyanie-sergeya-galickogo-sokratilos-za-den-na-250-mln
К.Б.Ын
Тут всё просто : Доход населения падает. Наше горе-правительство думает, что инфляция 2.5 это супер шик. Чушь. Денег у населения нет, а если есть лишние- то откладывают, а не тратят.
18:48
onoodin
Усё пропало, шеу! Просрочка дешевеет, Краснодар вылетает!
14:34
Sp M
spetrov, есть что сказать по сути?
13:28
Edmundo.Baldivieso
Нищает народ... Пора "Краснодару" менять вектор развития.
13:06
PLUT-IN
Слабая отчетность? Скорее липовая.
12:20
Sp M
В целом за последний год акции компании подешевели примерно на 40 процентов. За один день основатель продуктовой сети потерял около 250 миллионов долларов, после чего его состояние оценивается в 4,7 миллиарда в той же валюте. =============================== Галицкий ещё молодой, учится. Трейдингом он видимо не занимается?
12:00
tryam
еще просядут..переоценены
11:56
Тестикулы Серены
Надо было ему госкомпанию возглавить - риски нулевые, а доходы те же ))))))))))))))))))))))))))))))
11:51