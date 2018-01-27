Владелец "Краснодара" Галицкий потерял 250 миллионов долларов за один день

Продуктовая сеть "Магнит", владельцем которой является президент "Краснодара" Сергей Галицкий, потеряла в стоимости, утверждает Forbes. Это произошло в результате слабой отчетности.

В целом за последний год акции компании подешевели примерно на 40 процентов. За один день основатель продуктовой сети потерял около 250 миллионов долларов, после чего его состояние оценивается в 4,7 миллиарда в той же валюте.

Напомним, что футбольный клуб "Краснодар" был основан в 2008 году. На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 20 матчей. Отставание от "Локомотива", который идет первым, составляет 9 очков.