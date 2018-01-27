11:35 | ДЕНЬГИ — ФУТБОЛ

Владелец "Краснодара" Галицкий потерял 250 миллионов долларов за один день

Сергей ГАЛИЦКИЙ. Фото Виталий ТИМКИВ
Сергей ГАЛИЦКИЙ. Фото Виталий ТИМКИВ
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Продуктовая сеть "Магнит", владельцем которой является президент "Краснодара" Сергей Галицкий, потеряла в стоимости, утверждает Forbes. Это произошло в результате слабой отчетности.

В целом за последний год акции компании подешевели примерно на 40 процентов. За один день основатель продуктовой сети потерял около 250 миллионов долларов, после чего его состояние оценивается в 4,7 миллиарда в той же валюте.

Напомним, что футбольный клуб "Краснодар" был основан в 2008 году. На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 20 матчей. Отставание от "Локомотива", который идет первым, составляет 9 очков.

Дополнительная информация

http://www.forbes.ru/milliardery/356319-sostoyanie-sergeya-galickogo-sokratilos-za-den-na-250-mln

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КОММЕНТАРИИ (8)
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К.Б.Ын

Тут всё просто : Доход населения падает. Наше горе-правительство думает, что инфляция 2.5 это супер шик. Чушь. Денег у населения нет, а если есть лишние- то откладывают, а не тратят.

18:48

onoodin

Усё пропало, шеу! Просрочка дешевеет, Краснодар вылетает!

14:34

Sp M

spetrov, есть что сказать по сути?

13:28

Edmundo.Baldivieso

Нищает народ... Пора "Краснодару" менять вектор развития.

13:06

PLUT-IN

Слабая отчетность? Скорее липовая.

12:20

Sp M

В целом за последний год акции компании подешевели примерно на 40 процентов. За один день основатель продуктовой сети потерял около 250 миллионов долларов, после чего его состояние оценивается в 4,7 миллиарда в той же валюте. =============================== Галицкий ещё молодой, учится. Трейдингом он видимо не занимается?

12:00

tryam

еще просядут..переоценены

11:56

Тестикулы Серены

Надо было ему госкомпанию возглавить - риски нулевые, а доходы те же ))))))))))))))))))))))))))))))

11:51