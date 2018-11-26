В первой десятке клубов по зарплатам игроков – 6 команд НБА

Футбольная "Барселона" – лидер по ежегодной средней зарплате в мире спора, согласно данным отчета Sporting Intelligence за 2018 год.

Каталонцы в среднем платят игрокам 13,75 миллиона долларов в год или 264,5 тысячи в месяц.

В тройку также входят "Реал" (10,64 миллиона в год) и клуб НБА "Оклахома" (10,32 миллиона), который год назад занимал первое место.

Топ-20 клубов с самой высокой средней зарплатой

1 (4*). "Барселона" (Испания, футбол) – 13,75 миллиона долларов

2 (9). "Реал" (Испания, футбол)– 10,64

3 (1). "Оклахома" (НБА, баскетбол) – 10,32

4 (3). "Голден Стэйт" (НБА, баскетбол) – 10,28

5 (18). "Вашингтон" (НБА, баскетбол) – 10,04

6 (11). "Торонто" (НБА, баскетбол) – 9,97

7 (14). "Хьюстон" (НБА, баскетбол) – 9,85

8 (26). "Майами" (НБА, баскетбол) – 9,26

9 (32). "Ювентус" (Италия, футбол) – 8,85

10 (23). "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) – 8,598

11 (6). "Шарлотт" (НБА, баскетбол) – 8,592

12 (17). "Миннесота" (НБА, баскетбол) – 8,51

13 (13). "Бостон" (НБА, баскетбол) – 8,44

14 (7). "Портленд" (НБА, баскетбол) – 8,43

15 (27). "Бавария" (Германия, футбол) – 8,35

16 (2). "Кливленд" (НБА, баскетбол) – 8,36

17 (52). "Атлетико" (Испания, футбол) – 8,09

18 (5). "ПСЖ" (Франция, футбол) – 8,03

19 (20). "Мемфис" (НБА, баскетбол) – 8,02

20 (24). "Манчестер Сити" (Англия, футбол) – 7,88

* Место в прошлогоднем рейтинге.​