В первой десятке клубов по зарплатам игроков – 6 команд НБА

Футбольная "Барселона" – лидер по ежегодной средней зарплате в мире спора, согласно данным отчета Sporting Intelligence за 2018 год.
Каталонцы в среднем платят игрокам 13,75 миллиона долларов в год или 264,5 тысячи в месяц.
В тройку также входят "Реал" (10,64 миллиона в год) и клуб НБА "Оклахома" (10,32 миллиона), который год назад занимал первое место.
Топ-20 клубов с самой высокой средней зарплатой
1 (4*). "Барселона" (Испания, футбол) – 13,75 миллиона долларов
2 (9). "Реал" (Испания, футбол)– 10,64
3 (1). "Оклахома" (НБА, баскетбол) – 10,32
4 (3). "Голден Стэйт" (НБА, баскетбол) – 10,28
5 (18). "Вашингтон" (НБА, баскетбол) – 10,04
6 (11). "Торонто" (НБА, баскетбол) – 9,97
7 (14). "Хьюстон" (НБА, баскетбол) – 9,85
8 (26). "Майами" (НБА, баскетбол) – 9,26
9 (32). "Ювентус" (Италия, футбол) – 8,85
10 (23). "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) – 8,598
11 (6). "Шарлотт" (НБА, баскетбол) – 8,592
12 (17). "Миннесота" (НБА, баскетбол) – 8,51
13 (13). "Бостон" (НБА, баскетбол) – 8,44
14 (7). "Портленд" (НБА, баскетбол) – 8,43
15 (27). "Бавария" (Германия, футбол) – 8,35
16 (2). "Кливленд" (НБА, баскетбол) – 8,36
17 (52). "Атлетико" (Испания, футбол) – 8,09
18 (5). "ПСЖ" (Франция, футбол) – 8,03
19 (20). "Мемфис" (НБА, баскетбол) – 8,02
20 (24). "Манчестер Сити" (Англия, футбол) – 7,88
* Место в прошлогоднем рейтинге.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Майами Хит
- Кливленд Кавальерс
- Атлетико
- Бавария
- Портленд Трэйл Блэйзерс
- Хьюстон Рокитс
- Голден Стэйт Уорриорз
- Бостон Селтикс
- Торонто Рэпторз
- Вашингтон Уизардз
- Шарлотт Хорнетс
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Оклахома-Сити Тандер
- Миннесота Тимбервулвз
- Мемфис Гризлиз