УЕФА опроверг информацию Le Parisien о финансовом fair play

В ответ на запрос "СЭ" Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию, распространенную изданием Le Parisien о введении организацией новых правил финансового fair play.

– Безусловно, мы изучаем возможность развития этих правил, но данные, опубликованные Le Parisien, неверны, – отметили в УЕФА. – Мы на ранней стадии переговоров с заинтересованными сторонами. Поэтому сейчас преждевременно делать предположения относительно того, что конкретно изменится.

Напомним: в материале Le Parisien сообщалось, что в мае этого года исполнительный комитет УЕФА рассмотрит и утвердит изменения в правилах ФФП. Их новая версия якобы предусматривает жесткий контроль за расходами команд на трансферы. В частности, разница между тратами на покупки и продажи игроков не должна будет превышать 100 миллионов евро в год. (Александр БОБРОВ)

УЕФА хочет реформировать финансовый fair play