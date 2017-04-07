Убытки ФИФА в прошлом году составили 369 миллионов долларов

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый годовой отчет о своей финансовой деятельности. Как сообщает пресс-служба организации, за 2016 год положительный денежный поток составил 149 миллионов долларов. Выручка упала с 544 миллионов долларов (в 2015 году) до 502 миллионов долларов (в 2016 году). Убытки же организации составили 369 миллионов долларов.

ФИФА прогнозирует доход в размере 5,65 миллиардов долларов к концу четырехлетнего цикла, завершающийся чемпионатом мира 2018 года. На данный момент заключены контракты на 76 процентов от этой суммы.