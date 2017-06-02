"Монако" отказался продавать Мбаппе в "Арсенал" за 100 миллионов евро

"Монако" отклонил предложение "Арсенала" о продаже нападающего Кильяна Мбаппе за 100 миллионов евро, утверждает The Telegraph. Сообщается, что это уже третье предложение по форварду, которое было отклонено. До этого французский клуб отказался отпускать 18-летнего футболиста в "Реал" за 120 миллионов. Кроме того, было еще одно предложение от другого европейского топ-клуба.

В прошедшем сезоне Мбаппе провел 44 матча в составе команды, в которых забил 26 мячей. В Лиге чемпионов он отыграл девять поединков и записал на свой счет шесть голов.