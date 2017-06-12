Миятович обвиняется в неуплате налогов

Бывший игрок "Реала" и сборной Югославии Предраг Миятович обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как сообщает El Confidencial, 48-летний югослав должен государству около 190 тысяч евро за 2011 год. Прокуратура по борьбе с экономическими преступлениям отправила дело в суд Алькобендаса.

Напомним, ранее в подобном обвинялись Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Лионель Месси и некоторые другие известные игроки, выступавшие в Испании.