"Манчестер Сити" готов сделать 23-летнего бразильца из "Бенфики" самым дорогим вратарем мира?

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении вратаря "Бенфики" Эдерсона. Как сообщает Goal.com, английский клуб готов заплатить за 23-летнего бразильца 35 миллионов фунтов стерлингов, что станет новым трансферным рекордом среди голкиперов. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда "Ювентус" заплатил "Парме" 33 миллиона фунтов за Джанлуиджи Буффона.

"Бенфике" принадлежит 50% прав на Эдерсона, половину полученных средств получит предыдущий клуб Эдерсона "Риу Аве" и агентская кампания. В текущем сезоне голкипер провел 27 матчей в чемпионате Португалии, в которых пропустил 12 мячей.