window.ASPQ_A0mAFo=window.ASPQ_A0mAFo||''; window.ASPQ_GAqgW5=window.ASPQ_GAqgW5||''; window.ASPQ_TOGwUE=window.ASPQ_TOGwUE||''; //name: Sport-Express PT //created: 08/21/2014 02:07 var cb = new Date().getTime(); var asiPqTag = false; try { document.write(""); } catch(err) { }
15:57 | ДЕНЬГИ — ФУТБОЛ

Из бюджета будет выделено 156 миллиардов рублей на проведение ЧМ-2018

0
0
0

Минфин выделит 156,4 миллиарда рублей на проведение чемпионата мира-2018. Эти ресурсы запланированы в проекте бюджета в полном объеме. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

- В целом на три года у нас на чемпионат мира по футболу - 156,4 млрд рублей, - приводит ТАСС слова главы департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светланы Гашкиной.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3753905

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ