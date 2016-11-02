Из бюджета будет выделено 156 миллиардов рублей на проведение ЧМ-2018

Минфин выделит 156,4 миллиарда рублей на проведение чемпионата мира-2018. Эти ресурсы запланированы в проекте бюджета в полном объеме. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

- В целом на три года у нас на чемпионат мира по футболу - 156,4 млрд рублей, - приводит ТАСС слова главы департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светланы Гашкиной.