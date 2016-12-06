Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Бывший баскетболист "Чикаго" Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Из них только 93 миллиона Джордан заработал за свою карьеру. Остальной доход - рекламные контракты и его бизнес. В первую тройку также входят гольфисты Тайгер Вудс и Арнольд Палмер.

Всего в двадцатке представители восьми видов спорта - баскетбола, гольфа, формулы-1, бокса, футбола, бейсбола, тенниса и NASCAR.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

1. Майкл Джордан (баскетбол) - 1,7 миллиарда долларов

2. Тайгер Вудс (гольф) - 1,65

3. Арнольд Палмер (гольф) - 1,65

4. Джек Никлаус (гольф) - 1,15

5. Михаэль Шумахер (формула-1) - 1

6. Кобе Брайант (баскетбол) - 0,77

7. Флойд Мейуэзер-мл. (бокс) - 0,765

8. Фил Микелсон (гольф) - 0,76

9. Дэвид Бекхэм (футбол) - 0,73

10. Шакил О'Нил (баскетбол) - 0,7

11. Майк Тайсон (бокс) - 0,685

12. Грег Норман (гольф) - 0,68

13. Леброн Джеймс (баскетбол) - 0,64

14. Криштиану Роналду (футбол) - 0,62

15. Роджер Федерер (теннис) - 0,6

16. Алекс Родригес (бейсбол) - 0,6

17. Лионель Месси (футбол) - 0,52

18. Джефф Гордон (NASCAR) - 0,515

19. Оскар Де Ла Хойя (бокс) - 0,51

20. Мэнни Пакиао (бокс) - 0,49