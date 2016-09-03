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13:59 | ДЕНЬГИ — ФУТБОЛ

Агент Погба и Ибрагимовича за лето заработал 31 миллион евро

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Известный агент Мино Райола за минувшее трансферное окно заработал 31 миллион евро, утверждает AS. Столько 48-летний голландец получил за переходы Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна в "Манчестер Юнайтед", Грегори ван дер Вила - в "Фенербахче" и Марио Балотелли - в "Ниццу"​. Стоит отметить, что трансфер Погба стал самым дорогим в истории футбола (105 миллионов евро) и принес Райоле 20 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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миха 108

норм поднялся!)))

14:58

баламошка

Красава, конечно, ну, флаг ему в руки. Глядишь и Игнашевича в Барсу за полтос продаст.

14:57

Гаттузо зол!

Так-то он итальянец! Но гражданство у него действительно Голландское. Жучара просто крутейший. В чем-то даже круче Мендеша.

14:06

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Материалы других СМИ