Агент Погба и Ибрагимовича за лето заработал 31 миллион евро

Известный агент Мино Райола за минувшее трансферное окно заработал 31 миллион евро, утверждает AS. Столько 48-летний голландец получил за переходы Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна в "Манчестер Юнайтед", Грегори ван дер Вила - в "Фенербахче" и Марио Балотелли - в "Ниццу". Стоит отметить, что трансфер Погба стал самым дорогим в истории футбола (105 миллионов евро) и принес Райоле 20 миллионов евро.
миха 108
норм поднялся!)))
14:58
баламошка
Красава, конечно, ну, флаг ему в руки. Глядишь и Игнашевича в Барсу за полтос продаст.
14:57
Гаттузо зол!
Так-то он итальянец! Но гражданство у него действительно Голландское. Жучара просто крутейший. В чем-то даже круче Мендеша.
14:06