Золотые волейболисты, непобедимые баскетболисты и экспериментальный Черчесов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 4 сентября.

ЧЕМПИОНЫ. Золото, которого Россия чуть не испугалась

Сборная России второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы. Этот турнир складывался таким образом, как будто все высшие волейбольные силы желали победы именно России. Ждали мы в четвертьфинале Польшу, а она туда не попала, проиграв словенцам. Думали, что в полуфинале будут итальянцы, но они вылетели от рук бельгийцев. В финале четко вырисовывалась Сербия, однако ее неожиданно переиграли немцы. Французы, напомним, вылетели еще в первом раунде плей-офф. Получается, что наша команда на своем золотом пути не встретилась ни с одной из сборных, которые ходили в фаворитах перед началом турнира…

ГЕРОИ. Россия на Евробаскете: 100-процентный результат

Сборная России в матче группового турнира Евробаскета-2017 обыграла Бельгию – 76:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, который набрал 20 очков. Для России эта победа после выигрыша у Турции и Сербии стала третьей подряд на турнире. Команда возглавляет турнирную таблицу группы D.

ПАМЯТЬ. Будун Будунов: "Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной"

Сегодня исполнилось бы 40 лет вратарю ЦСКА Сергею Перхуну. 18 августа 2001 года он получил тяжелейшую травму головы в столкновении с нападающим "Анжи" Будуном Будуновым. Через 10 дней голкипер скончался…

СБОРНАЯ. Черчесов обострил конкуренцию. Объясняем почему

Матч с "Динамо", какими бы ни были бело-голубые, свою задачу выполнил от и до. Не стоит делать стандартных оговорок вроде "с поправкой на уровень соперника", поскольку это и так очевидно, а соперник был таким, каким он был. И показывать себя футболистам, получив шанс в сборной России, требовалось именно против него. Шутка ли: даже в стартовом составе семь человек – чистые новички?! Когда еще мог состояться подобный эксперимент, если не сейчас и не с таким оппонентом? Игорь РАБИНЕР – о новых тенденциях в сборной России.

ТРАНСФЕР. "Зенит" не намерен отдавать Дзюбу в аренду в Турцию

"Зенит" не намерен отдавать форварда Артема Дзюбу в турецкий "Фенербахче". В ряде турецких СМИ, в том числе Sporturkiye.net и star.com.tr, появилась информация об интересе "Фенера" к Дзюбе – трансферное окно в Турции открыто до 8 сентября. В "Зените", впрочем, не готовы отпускать игрока в аренду, поскольку в этом случае клуб сужает выбор форвардов и уже не сможет найти замену после закрытия в России трансферного окна.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Почему это трансферное окно – самое безумное в истории

Раньше к трансферным объявлениям клубы относились слишком строго. Шаблонные сообщения на сайтах гласили: "Официально! Игрок А перешел в команду Б". Скучно, просто, вызывает зевоту. В век социальных сетей клубы сообразили, что должны еще и развлекать своих болельщиков. Да и официальные объявления утратили статус новостей – сейчас газетчики и инсайдеры узнают о переходах задолго до их свершения. "СЭ" подводит итоги летней заявочной кампании в европейских топ-лигах.

ОТВЕТ. Суперлегион Черчесова. Зачем сборной Рауш и Мариу Фернандес

"СЭ" с помощью данных InStat разбирает две наиболее любопытные пары в составе сборной России в матче с "Динамо". По поводу дебютировавших на флангах Константина Рауша и Мариу Фернандеса главный тренер заметил, что сборной они наверняка помогут и в дальнейшем. А братьев Миранчуков похвалил за прилежное выполнение игрового задания: перенести в сборную их клубную связку. Теперь узнаем, как эти наблюдения выразились в цифрах.

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