Золотой "Локомотив", борьба ЦСКА и "Спартака", уверенная сборная России

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 6 мая.

РАЗГРОМ. Хет-трик Чалова принес победу ЦСКА над "Арсеналом" – 6:0

ЦСКА на своем поле в матче 29-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал" (6:0). В составе армейцев хет-трик оформил Федор Чалов, дубль – Ахмед Муса, еще один гол на счету Александра Головина.

ЗА ПАЛЫЧА! Рабинер – о главном герое чемпионата

Обозреватель "СЭ" рассказывает о человеке, олицетворяющем "Локомотив".

ЭКСКЛЮЗИВ. "Вы не разбираетесь в хоккее! Могу повторить это на всю страну"

Откровения одного из ведущих защитников "Торонто" и сборной России Никиты Зайцева

НХЛ. Еще одна победа – и Овечкин снимет проклятие "Вашингтона"

В пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" (6:3) и вышел вперед в счете – 3-2.

ПОБЕДА. Головкин поставил рекорд. Новый нокаут от суперчемпиона

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана победил нокаутом американского боксера армянского происхождения Ванеса Мартиросяна

КАНАДА – РОССИЯ – 10:7. Фавориты ЧМ устроили порку аутсайдерам

Во втором матче на чемпионате мира сборная России разгромила Австрию (7:0). А в параллельной игре в другой группе канадцы забросили десять безответных шайб в ворота корейцев.

ТРИУМФ. Шарапова положила конец серии неудач

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Мадриде, переиграв в воскресенье румынку Михаэлу Бузарнеску – 6:4, 6:1.