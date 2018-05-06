Золотой "Локомотив", борьба ЦСКА и "Спартака", уверенная сборная России

РАЗГРОМ. Хет-трик Чалова принес победу ЦСКА над "Арсеналом" – 6:0
ЦСКА на своем поле в матче 29-го тура чемпионата России разгромил "Арсенал" (6:0). В составе армейцев хет-трик оформил Федор Чалов, дубль – Ахмед Муса, еще один гол на счету Александра Головина.
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НХЛ. Еще одна победа – и Овечкин снимет проклятие "Вашингтона"
В пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" (6:3) и вышел вперед в счете – 3-2.
ПОБЕДА. Головкин поставил рекорд. Новый нокаут от суперчемпиона
Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана победил нокаутом американского боксера армянского происхождения Ванеса Мартиросяна
КАНАДА – РОССИЯ – 10:7. Фавориты ЧМ устроили порку аутсайдерам
Во втором матче на чемпионате мира сборная России разгромила Австрию (7:0). А в параллельной игре в другой группе канадцы забросили десять безответных шайб в ворота корейцев.
ТРИУМФ. Шарапова положила конец серии неудач
Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Мадриде, переиграв в воскресенье румынку Михаэлу Бузарнеску – 6:4, 6:1.
Старик Хотабыч
СЭ не смешите мои тапочки. Они и так уже оборжались...........
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