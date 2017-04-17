22:00 | Вечерний "СЭ"

Золотая заявка "Спартака", вопросы по Луческу, празднование СКА

Воскресенье. Москва. Тушино. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Болельщики красно-белых: золото совсем близко. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Воскресенье. Москва. Тушино. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Болельщики красно-белых: золото совсем близко. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 17 апреля.

БИТВА. "Спартак" – чемпион! Да будет так!
После блестящей воскресной победы над "Зенитом" в центральном матче тура чемпионата команда Массимо Карреры оторвалась на 10 очков от ЦСКА и на 11 от Питера. Такое не отыгрывается! Вашему вниманию – комментарий о суперматче Дмитрия СИМОНОВА.

ОТБЛЕСК. "Спартак": точка невозврата
Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР также рассуждает о значении победы красно-белых над "Зенитом" в чемпионской гонке. И резюмирует: она стала окончательной точкой невозврата для золотого "Спартака" Карреры.

ВОПРОС. Что ждет Луческу в "Зените"?
"Зенит" после поражения от "Спартака" фактически выбыл из чемпионской гонки, а его тренер Мирча Луческу оказался под огнем критики. Корреспонденты "СЭ" рассуждают о будущем румынского специалиста.

ЦИТАТЫ. Геннадий Орлов: "Это потолок Кокорина…"
После игры о взлете "Спартака" и кризисе "Зенита", фантастическом Промесе, неубедительном Кокорине и словах Дзюбы о "сектантах" высказались тренеры, игроки и вип-болельщики красно-белых, Максим Калиниченко и Сергей Горлукович, Никита Симонян и Михаил Боярский. Своей точкой зрения на битву двух столиц поделился и популярный комментатор, голос Петербурга Геннадий Орлов.

АТМОСФЕРА. "Спартак" по Массимо, или Капитуляция перед сектой
Противостояние красно-белых и сине-бело-голубых вышло ярким не только на поле. В этом можно убедиться, перечитав репортажи наших обозревателей. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ собрал заметки с кромки поля стадиона, а Сергей ЕГОРОВ рассказал о том, что происходило вокруг матча – визите Вячеслава Малафеева, диалоге с Сергеем Лавровым, конфликте болельщиков "Спартака" с Доменико Кришито и обожании Массимо Карреры.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. "Питеру гулять три дня!"
В ночь на понедельник в Санкт-Петербург из Магнитогорска с Кубком Гагарина вернулись его старые новые обладатели. Подробный рассказ о том, как в Северной столице встретили чемпионский СКА.

РАЗБОР. "Не бывает незаслуженных побед, бывают незаслуженные поражения"
Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр ХАВАНОВ подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина. Почему СКА стал чемпионом, теперь вы точно будете знать ответ.

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