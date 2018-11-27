Знарок вернулся в сборную, Гинер рассказал о новом ЦСКА, Деметрадзе заступился за Кокорина и Мамаева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 27 ноября.

ЖЕСТКО. "Чемодан-вокзал-Ростов". Почему болельщики имеют право критиковать Глушакова

Взгляд обозревателя "СЭ" Сергея Егорова на претензии самого многочисленного объединения болельщиков красно-белых "Фратрия" к пока еще капитану "Спартака". Мнение жесткое, но аргументированное.

ИССЛЕДОВАНИЕ. Натурализация в России. Что с ней не так?

12 ноября РФС объявил о вызове в сборную России бразильца Ари, который в конце июля получил российский паспорт. Он стал третьим игроком в команде, не родившимся в России или СССР и пятым, кого можно назвать натурализованным. Недовольных приглашением Ари было немало. Например, Роман Павлюченко. Или Андрей Канчельскис. Илья Андреев – о том, нормально ли натурализация.

КАМБЭК. Знарок вернулся в сборную России. Как, зачем, почему?

Чемпион Пхенчхана возвращается к работе с Федерацией хоккея в качестве консультанта штаба национальной команды. Олег Знарок подписал контракт до 2022 года и будет курировать подготовку сборных России всех возрастов.

РИТОРИКА. Знарок должен быть главным тренером. Зачем ему быть консультантом?

Известие о том, что Олег Знарок возвращается к активной деятельности, изначально порадовало. Негоже специалисту такого уровня в самом расцвете сил сидеть без дела. Однако роль кабинетного генерала, раздающего советы из комфортабельного штаба в тылу фронта – точно не для него. Михаил Зислис объясняет, почему Знарок не на своем месте.

СИЛЬНО! Георгий Деметрадзе: "Суд должен учесть, как много Кокорин и Мамаев сделали для российского футбола!"

Лучший бомбардир чемпионата России-99 Георгий Деметрадзе, два с половиной года отсидевший в грузинской тюрьме, выступил в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева.

РЕДКОСТЬ. Интервью Евгения Гинера – о новом ЦСКА, бюджете и слухах о продаже клуба

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопросы Владимира Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". "СЭ" собрал из него цитаты.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК. Зелимхан Бакаев: "Глушаков как капитан всех устраивал"

Интервью "СЭ" дал 22-летний полузащитник "Спартака” Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за тульский "Арсенал". Молодой хавбек рассказал об особенностях Олега Кононова и желании вернуться в красно-белый клуб.

ОГОНЬ. Илья Брызгалов: "UFC – это скучно. Грязь, оскорбления – каждый раз одно и то же"

Экс-голкипер сборной России, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов дал большое интервью Игорю Еронко – о КХЛ и НХЛ, Хабибе и Коноре, Кулемине и публикации зарплат "Автомобилиста". По традиции – фирменный юмор Ильи.

ПОПАСТЬ В ТРОЙКУ. Биатлонной сборной поставили задачу

Меньше чем за неделю до старта нового розыгрыша Кубка мира новый руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, какие задачи на сезон стоят перед национальными сборными, спортсменами и тренерами. А также когда в основной состав мужской команды вернется лидер последних лет Антон Шипулин и почему главным стартом для россиян остается чемпионат мира.

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