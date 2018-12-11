Зимние трансферы "Спартака", ужасные фанаты Загитовой и последний шанс Семина

Луиза Адриану зовут в Бразилию, поедет ли он на родину? Фото Александр Федоров, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 11 декабря.

ИНСАЙДЫ. "Спартак" и трансферы: ключевые фигуры

Трансферное окно еще не открыто, но будущие сделки "Спартака" уже широко обсуждаются. Сергей Егоров рассказывает о возможных потерях и приобретениях красно-белых.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Последний шанс "Локомотива"

Последний матч в 2018 году "Локомотив" проведет в Гельзенкирхене. Шансов на 1/8 Лиги чемпионов у железнодорожников уже нет, но они могут выйти в плей-офф Лиги Европы. Для этого команде Семина нужны две вещи: победа над "Шальке" и потеря очков "Галатасараем" во встрече с "Порту".

БИТВА ЛЕГЕНД. Клопп или Анчелотти: кто вылетит?

Во вторник в половине групп Лиги чемпионов пройдут заключительные матчи. В двух из них идет яростная борьба за плей-офф. Гоша Чернов выделяет главные интриги заключительного тура главного клубного турнира Европы.

ЭКСКЛЮЗИВ. Виктор Классон: "У нас хватает русских, чтобы играть, как "Барселона"

Один из лидеров "Краснодара" Виктор Классон в интервью "СЭ" рассказал о тактических нюансах игры команды, шансах на чемпионство, Мураде Мусаеве и многом другом. Один из лучших легионеров лиги редко говорит, но интересно.

КРУТАЯ ЭКСПЕРТИЗА. Интервью Слуцкой, после которого на нее накинулись хейтеры

Сильнейшая фигуристка мира начала нулевых, двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая – о женском катании в финале "Гран-при", который завершился в Ванкувере.

ЗЛАЯ ЛЮБОВЬ. Болельщики Загитовой становятся общей проблемой

Фанаты фигуристки Алины Загитовой снова отличились, устроив атаку на звезду сборной России прошлых лет Ирину Слуцкую. Накануне призер двух Олимпиад в корректной форме позволила себе предположить, что судьи прощают Загитовой "некоторые вещи" как олимпийской чемпионке. Кроме того, Слуцкая отметила, что Алина стала кататься осторожнее и пожелала ей преодолеть проблемы, связанные с взрослением. В ответ Ирина получила волну негатива в Инстаграме – фанаты желали смерти ей и ее детям, оскорбляли и угрожали.

БУДЕТ КАРА? Хабиба оставили на второй год. Ему никак не придумают наказание

Атлетическая комиссия Невады (NAC) перенесла рассмотрение дела о потасовке между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым на конец января. Заседание должно было состояться сегодня, но сторона Хабиба попросила отсрочку.

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