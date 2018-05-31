Зидан шокировал "Реал", Овечкин потерял Кузнецова, сборная России задохнулась

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 31 мая.

ШОК. Зидан ушел из "Реала"

Днем в четверг на незапланированной пресс-конференции на клубной базе Зинедин Зидан, возглавивший "Реал" в январе 2016 года и выигравший с тех пор девять трофеев, включая три кубка Лиги чемпионов подряд, объявил об уходе с поста главного тренера "сливочных". Президент мадридцев Флорентино Перес, присутствовавший вместе с ним на пресс-конференции, сообщил, что о решении француза узнал накануне, и оно стало для него ударом. Он поблагодарил Зидана за все, что тот сделал для клуба в эти два с половиной года, и сказал, что он заслужил отдых. Что это вообще такое?

ДВЕ НЕДЕЛИ. В сборной – ни "Дома-2", ни концлагеря. Но против Австрии не было и футбола

Россия сыграла против Австрии очень плохо, и не признать этого – значит отрицать очевидное. И ваше, уважаемый читатель, скверное настроение после просмотра этой игры понимаемо. Правда, Игорь РАБИНЕР предлагает не раздувать из этого факта пожар и не искать язвительные эпитеты для Станислава Черчесова.

ДО СТАРТА ЧМ. В Россию можно только верить

Формально еще весна, чемпионат мира только в следующем месяце, но на самом деле – все. Потому и ждали матча с особым интересом. Именно эта сборная сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. То, что мы увидели вчера в Инсбруке, плюс-минус будет в Москве, Петербурге и Самаре. И это – проблема.

ПОБЕДА №1. Травмы и судьи бьют "Вашингтон". Но команду Овечкина не сломать

Второй матч финала Кубка Стэнли еще больше укрепил в мысли о том, что отдать Кубок Стэнли "Вегасу" "Вашингтон" может только своими руками. Дело в самом характере игры. "Вегас" очень старается, быстро переключается на атаку и временами фантастически действует в давление в чужой зоне. На этом все! Настолько читаемой и простой как десять центов команды в решающей серии не приходилось видеть очень давно. Может быть, со времен "Нью-Джерси" середины 1990-х.

КРИК ДУШИ. Владимир Быстров: "Единственный шанс – дозвониться Путину и рассказать о долгах в "Тосно"

"Тосно" сделают банкротом. Никто ничего не получит. А люди спокойненько выйдут сухими из воды. Думаю, что по бумагам ни к кому претензий не будет. По документам спонсоры все свои договоренности выполнили. Однако немного непонятно, как в такой стране такое вообще возможно! Футболисты – публичные люди. У нас вся страна их ругает, а здесь, получается, клуб закрывается, списывают многомиллионные долги. Куда?" – бывший хавбек сборной России возмущен поведением своего экс-клуба.

ДЕНЬГИ. Не меньше миллиона. Сколько могут заработать Хабиб и Конор за бой

Состоится ли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пока неизвестно, но в последние недели появляется все больше признаков, что этот поединок все-таки станет реальностью. Сколько же смогут заработать на одном из самый рейтинговых боев в истории ММА два лучших легковеса планеты?

ЛЕГЕНДА. Буффон едет в "ПСЖ". В надежде выиграть Лигу чемпионов

19 мая великий Джанлуиджи Буффон провел свой последний матч за "Ювентус". И вот, по информации итальянского издания Corriere dello Sport, 40-летний вратарь в ближайшие дни объявит о подписании двухлетнего контракта с "ПСЖ". Стороны уже договорились о всех деталях, и дело остается лишь за подписью.

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