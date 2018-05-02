Жуков уходит из ОКР в Думу, Овечкин забил по-бейсбольному, "Реал" в финале ЛЧ со скандалом

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 2 мая.

ОЛИМПИЗМ. Жуков не идет на выборы

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков принял решение не участвовать в выборах главы организации. По его словам, он сильно загружен в Госдуме.

КУБОК СТЭНЛИ. Торжество капитана

Бейсбольный гол Александра Овечкина заставил трибуны Питтсбурга замолчать. "Вашингтон" с помощью специального приема своего капитана победил "Пингвинз" в третьем матче серии плей-офф НХЛ – и вырвался вперед.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Реал": контракт с дьяволом

"Реал" выиграл две Лиги чемпионов подряд – и снова в финале. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР делится впечатлениями от противостояния мадридцев с "Баварией", в котором немецкая команда продемонстрировала великолепный футбол, однако не сумела выбить соперника.

ГЕРОИ. Из грязи в короли

Сезон "Реала" спасают Кейлор Навас и Карим Бензема. "Бавария" осталась без финала Лиги чемпионов, не сумев пробить костариканского вратаря и удержать французского нападающего, чье будущее в мадридском клубе чаще всего оказывается под вопросом.

РЕАКЦИЯ. "Реал" в финале из-за ошибки вратаря "Баварии" и судейства"

Обзор европейских СМИ: все дружно называют причину победы мадридцев над мюнхенцами. "Судьи – ключевые игроки матча" – это еще и мнение игроков немецкого клуба.

ЗЕНИТ. Что будет Манчини за уход в сборную Италии?

Итальянская федерация говорит, что Роберто Манчини готов уйти из "Зенита". Двухлетний контракт со сборной Италии и желание разорвать соглашение с петербуржцами – рассказываем все, что известно на данный момент, а также разбираемся в том, имеет ли право Манчини вести переговоры без разрешения клуба.

СПАРТАК. В "Ювентусе" думают о Каррере

Издание La Repubblica снова напомнило, что руководство "Ювентуса" готово пригласить тренера "Спартака" Массимо Карреру, если не сможет удержать Массимилиано Аллегри. По данным "СЭ", итальянский специалист не намерен покидать красно-белых.

ИСТОРИЯ. "Жила у тренера, он же платил зарплату"

Удивительная история 25-летней пловчихи Виталины Симоновой. О том, как выживала дисквалифицированная за допинг чемпионка.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Нет сомнений – Овечкин лучший русский игрок НХЛ". Интервью Коннора Макдэвида

Репортаж спецкора "СЭ" с товарищеского матча Латвия – Канада (1:6) и суперэксклюзив – разговор с лучшим бомбардиром двух последних сезонов НХЛ Коннором Макдэвидом. Не только про чемпионат мира, который стартует в Дании в пятницу.