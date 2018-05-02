Жуков уходит из ОКР в Думу, Овечкин забил по-бейсбольному, "Реал" в финале ЛЧ со скандалом

ОЛИМПИЗМ. Жуков не идет на выборы
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков принял решение не участвовать в выборах главы организации. По его словам, он сильно загружен в Госдуме.
КУБОК СТЭНЛИ. Торжество капитана
Бейсбольный гол Александра Овечкина заставил трибуны Питтсбурга замолчать. "Вашингтон" с помощью специального приема своего капитана победил "Пингвинз" в третьем матче серии плей-офф НХЛ – и вырвался вперед.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Реал": контракт с дьяволом
"Реал" выиграл две Лиги чемпионов подряд – и снова в финале. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР делится впечатлениями от противостояния мадридцев с "Баварией", в котором немецкая команда продемонстрировала великолепный футбол, однако не сумела выбить соперника.
ГЕРОИ. Из грязи в короли
Сезон "Реала" спасают Кейлор Навас и Карим Бензема. "Бавария" осталась без финала Лиги чемпионов, не сумев пробить костариканского вратаря и удержать французского нападающего, чье будущее в мадридском клубе чаще всего оказывается под вопросом.
РЕАКЦИЯ. "Реал" в финале из-за ошибки вратаря "Баварии" и судейства"
Обзор европейских СМИ: все дружно называют причину победы мадридцев над мюнхенцами. "Судьи – ключевые игроки матча" – это еще и мнение игроков немецкого клуба.
ЗЕНИТ. Что будет Манчини за уход в сборную Италии?
Итальянская федерация говорит, что Роберто Манчини готов уйти из "Зенита". Двухлетний контракт со сборной Италии и желание разорвать соглашение с петербуржцами – рассказываем все, что известно на данный момент, а также разбираемся в том, имеет ли право Манчини вести переговоры без разрешения клуба.
СПАРТАК. В "Ювентусе" думают о Каррере
Издание La Repubblica снова напомнило, что руководство "Ювентуса" готово пригласить тренера "Спартака" Массимо Карреру, если не сможет удержать Массимилиано Аллегри. По данным "СЭ", итальянский специалист не намерен покидать красно-белых.
ИСТОРИЯ. "Жила у тренера, он же платил зарплату"
Удивительная история 25-летней пловчихи Виталины Симоновой. О том, как выживала дисквалифицированная за допинг чемпионка.
ЭКСКЛЮЗИВ. "Нет сомнений – Овечкин лучший русский игрок НХЛ". Интервью Коннора Макдэвида
Репортаж спецкора "СЭ" с товарищеского матча Латвия – Канада (1:6) и суперэксклюзив – разговор с лучшим бомбардиром двух последних сезонов НХЛ Коннором Макдэвидом. Не только про чемпионат мира, который стартует в Дании в пятницу.
tschurova
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
18:11