Жирков простился со сборной. Кучеров выбрал мечту, а не деньги. Фаны из Хорватии исправляют ошибки игроков

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 11 июля.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Юрий Жирков: "Завершаю карьеру в сборной"

Их всего трое таких – Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и он, Юрий Жирков. Два раза за всю свою историю сборная России выходила из группы на чемпионатах мира и Европы – и на этом не останавливалась, устраивая сенсации сначала с Голландией на Евро-2008, а затем с Испанией на ЧМ-2018. Кстати, и первый клубный европейский трофей нашего футбола, Кубок УЕФА-2005, в составе ЦСКА взяла эта же тройка. Увы, но в сборной остается только Акинфеев, а Жирков ее покидает вслед за Игнашевичем. Об этом он заявил в интервью "СЭ".

ТОП. Кучеров снова сделал "Тампе" скидку. Он хочет Кубок Стэнли, а не рекордные миллионы

Сделка Никиты Кучерова с "Тампой" – огромная (9,5 миллиона в год на 8 лет), но все равно ниже рынка. Ему подняли зарплату почти ровно в два раза, и теперь он будет зарабатывать столько же, сколько Евгений Малкин. И на 38 тысяч 462 доллара меньше, чем Александр Овечкин, хотя Ови заключал свой второй контракт больше 10 лет назад – продление было подписано в январе 2008-го. Игорь ЕРОНКО проанализировал рынок и пришел к выводу, что россиянин крутой спортсмен, а не машина для заработка денег.

ПОСТУПОК. Хорваты в Москве благодарят Россию!

Хорватские болельщики, которых на полуфинальном матче чемпионата мира с Англией ожидается несколько тысяч, на Триумфальной площади в Москве растянули большой баннер с надписью "Спасибо, Россия!" На фоне недавнего скандала с участием хорватских игроков – этот поступок то, что нужно.

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ. Чисто французское убийство

Франция заслужила выхода в финал. Самая атлетичная, дисциплинированная и тактически грамотная команда турнира. Дешам – красавец, разложил на части и Аргентину с Месси, переиграл гуру Табареса и вот теперь не оставил шансов всеобщему любимчику – Бельгии. У ворот Ллориса за весь матч не возникало ничего, что бы позволило говорить о несправедливости результата. Теперь Франция находится в шаге от того, чтобы во второй раз выиграть чемпионат мира.

ОДНО НО... Что позволено Черчесову, не позволено Дешаму. Такой футбол невозможно смотреть

Матч между Францией и Бельгией стал, возможно, самым большим разочарованием на этом чемпионате мира. Команды, имеющие в составе фантастических футболистов – не одного или двух, а десятки – на двоих создали в игре минимум моментов. А единственный гол французы забили после подачи углового – в лучших традициях Греции Отто Рехагеля. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ разносит французов за скучную игру.

ОТВЕТ. Франция, ты прекрасна! Почему команда Дешама больше всех достойна финала

Наш автор Вячеслав КОРОТКИН абсолютно не согласен с Дмитрием ЗЕЛЕНОВЫМ и приводит свои аргументы, почему "трехцветные" заслуженно вышли в главный матч турнира. Чье мнение вам ближе?

ОФФТОП. За кого болеют в Москве? ЦСКА почти догнал "Спартак", а "Зенит" не набрал и двух процентов

В феврале 2018 года пассажиры московского метрополитена приняли участие в очередном опросе – на этот раз о футболе. При подключении к Wi-Fi столичного метро жителям и гостям столицы предлагалось ответить на вопрос о своем любимом футбольном клубе. В качестве альтернативы предлагались четыре московских команды премьер-лиги – ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив". Если же ни один из данных клубов не подходил, можно было нажать кнопку "Мой вариант" и назвать другую команду. В итоге проголосовали свыше 500 тысяч человек. Результаты оказались несколько неожиданными.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".