Жесткая оценка Семака, вся правда о брате Кокорина и забытый Глушаков

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 18 октября.

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Семак: "За свои поступки надо отвечать, но наказание должно быть справедливым"

Главный тренер "Зенита" дал интервью обозревателям "СЭ" Юрию Голышаку и Александру Кружкову. Публикуем его часть – о трансферах, Артеме Дзюбе и ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

ЧТО БУДЕТ? Кокорин и Мамаев просят замену

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, находящимся в СИЗО-2 "Бутырка", в ближайшие дни должно быть предъявлено обвинение. При этом сторона футболистов настаивает на изменении меры пресечения и переквалификации статьи, по которой проходят игроки.

БИЛ ИСПОДТИШКА. Все о брате Кокорина. Как играл в футбол, где учился, как себя вел

"Братья" Александр Кокорин и Павел Мамаев вот уже вторую неделю не покидают информационного пространства. Они так хорошо отметили свое 10-летие дружбы, что последствия этой ночи будут аукаться еще лет 10, а то и гораздо дольше. При этом из виду выпало, что младший брат форварда "Зенита", Кирилл Кокорин, стал едва ли не главным действующим лицом обеих видеозаписей.

ЭКС-ЛИДЕРЫ. Глушаков и Ещенко: месяц в ссылке

Ровно 30 дней назад, 18 сентября, футболисты "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко были выведены из состава первой команды. Чем они занимались все это время?

ОЦЕНКА. Глушаков и Ещенко по-прежнему в дубле "Спартака". Законно ли это?

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, насколько правомерно подолгу держать в молодежных командах уже состоявшихся футболистов.

ВОПРОС. Малкин vs Овечкин: кто станет лучшим русским бомбардиром НХЛ всех времен?

В матче с "Ванкувером" (2:3) форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал 939-е очко в НХЛ и вышел на чистое 100-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Выше него только четверо россиян: Сергей Федоров (1179, 49-е место), Александр Овечкин (1129, 57-е место), Александр Могильный (1032, 77-е место) и Алексей Ковалев (1029, 78-е место). "СЭ" проанализировал, каких статистических достижений могут добиться Малкин, Овечкин и другие наши действующие звезды НХЛ.

NEXT ONE? Суперзвезда "Синей машины" разрывает НХЛ. Может ли Мэттьюс стать круче Макдэвида?

Остон Мэттьюс родился не в самое простое время. В чуть более ранний промежуток хоккейной истории он был бы главным претендентом на звание лучшего игрока поколения. Но после драфта-2015 года это будет сделать довольно проблематично. Хотя нет никаких сомнений в том, что именно Мэттьюс будет тем, кто помешает Коннору Макдэвиду выигрывать все гонки бомбардиров в ближайшее n количество лет.

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