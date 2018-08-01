"Зениту" нужны игроки "МЮ", Смолов разбил суперкар и правда про скандал в ЦСКА

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 1 августа.

№1. Почему "Локомотив" чемпион России по трансферам

Железнодорожники – хедлайнеры летней трансферной кампании. За 4 миллиона евро в "Локомотив" перешел экс-защитник сборной Германии, "Шальке" и "Ювентуса" Бенедикт Хеведес, обладатель Кубка мира-2014. Дмитрий СИМОНОВ анализирует работу железнодорожников на рынке.

СПАД? Поезд Палыча забуксовал. В чем причины

Команда Юрия Семина натужно стартовала в новом сезоне, сначала уступила при блеклом футболе сырому ЦСКА в игре на Суперкубок, а затем не справилась на выезде с "Уфой". Можно ли назвать два этих безголевых матча железнодорожников предвестником спада и постчемпионского синдрома?

ИНТЕРЕС. "Зенит" подтвердил назначение Рибалты. Он приведет Рохо или Линделефа?

Вчера клуб из Санкт-Петербурга официально представил нового спортивного директора – Хавьера Рибалту. Рассказываем, какие шаги теперь могут сделать сине-бело-голубые на трансферном рынке. В Северной столице по традиции все очень интересно.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. За кого болеть "Спартаку"? ПАОК удобнее, "Базель" – выгоднее

Ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Базелем" и ПАОК будут внимательно смотреть в Москве, ведь с одной из этих команд уже на следующей неделе сыграет "Спартак". Рассказываем все, что нужно знать перед игрой.

9 МИЛЛИОНОВ. Черное лето Смолова. Он попал в ДТП

Нападающий сборной России Федор Смолов попал в аварию в Краснодаре в ночь на среду. Его автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение. Автомобиль, на котором ехал Смолов, – из ограниченной серии. Всего таких было выпущено 400. В Россию привезли 20, все были раскуплены. Стоимость машины – от 9 миллионов рублей. Черная полоса в жизни Смолова, начавшаяся в июне, не прекращается. Рассказываем о других неприятностях, случившихся с ним этим летом.

ПЕРСПЕКТИВА. Александр Максименко: "Если выпустят и против "Локомотива", не испугаюсь. Чего его бояться?"

20-летний голкипер "Спартака", который против "Оренбурга" провел свой дебютный матч в чемпионате России, дал интервью "СЭ". В нем он рассказал о личных амбициях, кумирах в профессии, секретах отражения 11-метровых и брате волейболисте.

РЕГЛАМЕНТ. Что будет, если "Анжи " снимется с чемпионата?

На днях стало известно, что "Анжи" может не доиграть чемпионат России по футболу сезона-2018/19. Поводом являются финансовые сложности и значительные долги. Согласно регламенту чемпионата России, в случае снятия клуба по ходу турнира, его место в календаре останется свободным – то есть заменить "Анжи" никто не сможет. А вот когда клуб выходит из состава участников не в течение чемпионата, а до его начала, то вместо него заявляется другой – такое в истории чемпионатов России уже случалось.

СКАНДАЛ. Шумаков не пил, но он все равно не прав. За ситуацией в ЦСКА уже следят в "Рейнджерс"

Случай с Сергеем Шумаковым, при действующем контракте требующим обмена из финалиста Кубка Гагарина, для российского хоккея уникальный. На память приходит только ситуация с Сергеем Зиновьевым, произошедшая в первый сезон существования КХЛ. Тогда конфликт игрока с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым привел в ноябре к обмену скандально известного нападающего в московское "Динамо" на Алексея Бадюкова. Как будет в этом случае?

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