"Зенит" второй, безумные траты ЦСКА и поражение Тарасенко

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 1 мая.

ГОНКА. "Зенит" обходит ЦСКА

"Зенит" не без труда и не без судейской ошибки смог победить "Томь". Теперь сине-бело-голубые обошли в таблице ЦСКА и занимают второе, лигочемпионское место.

СУПЕРИГРА. Золотое дерби "Спартака"

Накануне в Москве прошла красивейшая игра между заклятыми соперниками – ЦСКА и "Спартаком". В итоге победу одержали красно-белые. Теперь команде Массимо Карреры достаточно набрать четыре очка, чтобы впервые за 16 лет стать чемпионами. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР комментирует итоги дерби.

ШОК. ЦСКА: миллиард за кубок

Сегодня в КХЛ открылся трансферный рынок. И открылся так, что все клубы "открыли рот" от действий самого титулованного клуба СССР. ЦСКА потратил почти два миллиарда рублей на усиление. Рассказываем, кого подписали армейцы.

ОЦЕНКА. "Как будто у слепого котенка начали открываться глаза"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал судейство матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак". По традиции такие интервью можно разбирать на цитаты, но и в целом оценка бригады арбитров интересна.

ПОРАЖЕНИЕ. Кто поможет Тарасенко?

"Сент-Луис" проиграл в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Нэшвиллу". Теперь команда Владимира Тарасенко уступает 1-2. Причина поражение проста – "Хищники" наглухо закрыли российскую суперзвезду. Но говорить о его участии в чемпионате мира пока преждевременно.

ТРАНСФЕРЫ. Переходы КХЛ

"СЭ" весь день следил за действиями клубов Континентальной хоккейной лиги на трансферном рынке. Мы собрали для вас все в одном месте. Узнайте, кого заполучили ваши любимые команды.

ЭКСКЛЮЗИВ. Владислав Безбородов: "Не надо приглашать иностранцев, мы сами можем судить большие матчи"

Рассказ о дерби из первых уст. После игры интервью "СЭ" дал главный судья встречи ЦСКА и "Спартака" Владислав Безбородов. Кажется, рефери доволен своей работой в такой напряженной игре.