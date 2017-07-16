20:30 | Вечерний "СЭ"

"Зенит" в Хабаровске, "Спартак" и Канунников, великий Федерер

Максим КАНУННИКОВ (слева). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Максим КАНУННИКОВ (слева). Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 16 июля.

ДЕБЮТ. Паредес – лидер, Кузяев – открытие
Главные выводы о первой игре "Зенита" Роберто Манчини в чемпионате-2017/18. Обновленная команда из Петербурга увезла три очка с самого дальнего выезда этого сезона, победив в гостях "СКА-Хабаровск".

ТРАНСФЕР. Канунников и "Спартак"
Форвард "Рубина" Максим Канунников на следующей неделе может стать игроком красно-белых. Рассказываем о нюансах предстоящего трансфера.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. "Рубин" уступил "быкам"
Казанский клуб не ушел от поражения в первом матче чемпионата после возвращения Курбана Бердыева. 2:1 – "Краснодар" победил в столице Татарстана и без Федора Смолова.

ФЕНОМЕН. Недостижимый Федерер
Роджер Федерер стал восьмикратным чемпионом Уимблдона, обыграв в финале травмированного Марина Чилича – 6:3, 6:1, 6:4. Для 35-летнего швейцарца, которому в августе исполнится 36, это 19 титул на турнирах "Большого шлема". Просто нереально.

НАШИ. У "Макарены" – 3/4 "Шлема"!
В ночь на воскресенье россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, разгромив в финале Чань Хаочэнь и Монику Никулеску (6:0, 6:0), впервые стали победительницами Уимблдона. Это их третья совместная победа на мэйджоре. Дело за Австралией.

СКОРОСТЬ. Квят включил "режим вышибалы"
Первый и два последних круга "Гран-при Великобритании" получились просто невероятными. В начале гонки все внимание было приковано к Даниилу Квяту, которого теперь ждет жесткий разговор с руководством. Героями стали гонщики "Мерседеса", оформившие дубль – и этого не ожидал никто. Борьба в чемпионате начинается заново.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД. Виктория Лопырева: "На месте Смолова я уехала бы в Европу!"
Посол чемпионата мира-2018 в интервью "СЭ" вернулась к событиям Кубка конфедераций и высказалась о новом российском сезоне. Среди прочего Виктория дала совет лучшему бомбардиру двух последних розыгрышей РФПЛ.

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