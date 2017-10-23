"Зенит" теряет позиции. Манчини зовут в Англию. И Орлов хвалит Глушакова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 23 октября.

БОРЬБА. На "Зенит" наезжают

Накануне ЦСКА навязал жестокий бой "Зениту" и не позволил сине-бело-голубым победить – 0:0. Благодаря этому результату в чемпионате уже сегодня может смениться лидер – в случае победы над "Краснодаром" первую строчку займет "Локомотив".

СПОР. "Это не пенальти". Официальная оценка ключевого эпизода матча ЦСКА – "Зенит"

По мнению эксперта "СЭ" Александра БОБРОВА, главный судья Михаил Вилков допустил в этой напряженной встрече одну ошибку, но она стала решающей – рефери не зафиксировал игру рукой армейского защитника Мариу Фернандеса в своей штрафной на 51-й минуте. Позднее глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитров центральной игры уик-энда.

ВОПРОС. Пора (Ман)чинить? Почему буксует "Зенит"

Пару туров назад казалось, что у "Зенита" безоговорочно лучший состав в лиге, а у его главного тренера имеется не только "план Б", но еще и "В", "Г" и далее по алфавиту. Но на поверку оказалось, что таким запасом прочности, как хоккейные соседи из СКА, футболисты еще не обладают. В последних трех матчах в премьер-лиге петербуржцы набрали всего два очка. Разбираемся, что не так с командой Роберто Манчини.

ЖУТЬ. "Я был уверен, что это конец, и молился". Как экс-игрок "Авангарда" избежал смерти

Журнал Sportsnet встретился с нападающим "Детройта" Дэвидом Бутом, ранее выступавшим за "Адмирал" и "Авангард", и разузнал интересные подробности из жизни хоккеиста. Действительно жуткая история.

НЕОЖИДАННО. Геннадий Орлов: "В "Зените" нет такого лидера, как Глушаков"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов подробно разобрал игру зенитовцев и армейцев. Как всегда, есть и инсайды из сине-бело-голубой команды. Чего же все-таки не хватило питерцам, чтобы увезти три очка из Москвы?

ПОВТОРЕНИЕ. Неймар вышел из тени, но приз получит Криштиану

Сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best. Тройку претендентов на приз лучшему футболисту года международная федерация назвала месяц назад. В этот раз единственное вакантное место в ней занял барселонско-парижский бразилец Неймар. А два других по традиции достались Месси и Роналду.

ИНТЕРЕС. Манчини сватают в "Вест Хэм". Итальянец уедет из Петербурга?

Бывший тренер "Локомотива" и сборной Хорватии Славен Билич возглавил "Вест Хэм" в июне 2015 года. В дебютном сезоне "молотобойцы" боролись за попадание в Лигу чемпионов, но остались седьмыми, а в прошлом мае финишировали на 11-м месте. Этот чемпионат "Вест Хэм" начал с трех поражений подряд, затем чуть выправил ситуацию, но по итогам 9-го тура грохнулся на 16-е место. Теперь в Англии главный тренер "Зенита" неожиданно стал одним из кандидатов на аналогичный пост в "Вест Хэме". Объясняем, почему это не похоже на правду.

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