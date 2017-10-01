"Зенит" спасся в игре с "Анжи", "Локо" - чемпион Москвы, "Барса" побеждает без зрителей

Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Динамо" - 3:0. Команда Юрия Семина - в двух очках от "Зенита". Фото Алексей ИВАНОВ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 1 октября.

РФПЛ. "Зенит" ушел от поражения в матче с последней командой чемпионата

"Анжи" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Зенитом" (2:2).В первом тайме счет открыл Олег Данченко. После перерыва на гол Александра Кокорина (до цели - 19 мячей) ответил Адлан Кацаев. Окончательный счет на 85-й минуте встречи установил Леандро Паредес.

РФПЛ. ЦСКА не смог обыграть "Урал" и потерял Дзагоева, Вернблума и Березуцкого

ЦСКА на своем поле не смог обыграть "Уфу" и порадовать болельщиков хотя бы намеком на зрелищный футбол. Кроме того, армейцы терпят кадровые потери.

РФПЛ. "Локо" – чемпион Москвы. И единственный конкурент "Зенита"

Железнодорожники выиграли в первом круге все три столичных дерби с общим счетом 10:3! Теперь команда Юрия Семина преследует "Зенит" в гордом одиночестве.

ИНТРИГА. Ферстаппен сыграл за Феттеля, сменщик Квята очков не набрал

"Гран-при Малайзии" завершился победой пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, а лидер общего зачета Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от преследователей.

ФУТБОЛ ВО ВРЕМЯ БЕСПОРЯДКОВ. "Барселона" обыграла "Лас-Пальмас" во время референдума

Матч 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Лас-Пальмас" завершился крупной победой хозяев поля – 3:0. Проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходила без зрителей. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Зачем ЦСКА держит 15 человек в запасе?" Кучеров – о Дацюке, Овечкине и КХЛ

Лучший российский снайпер прошлого регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о своем легендарном броске, ЦСКА, КХЛ и Александре Овечкине

УЖАС НА ТРИБУНАХ. Падение болельщиков с трибуны во Франции

Во время матча 8-го тура чемпионата Франции между "Амьеном" и "Лиллем" зрители упали с трибуны во время празднования гола. Пострадали десятки человек. Игра была отменена.