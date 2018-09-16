"Зенит" отрывается от "Спартака", судьи против Головкина, тайна переписки России и ВАДА

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 15 сентября.

ЛИДЕР. Ерохину – "Золотой мяч"!

Лидер чемпионата России "Зенит" в матче 7-го тура премьер-лиги выиграл в гостях у открытия сезона – "Оренбурга" (2:1). Дубль на счету полузащитника Александра Ерохина. У команды Сергея Семака – 19 очков из 21 возможных.

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ. Первое поражение "Спартака"

Красно-белые сбились с темпа, на своем поле проиграв "Ахмату". Первая игра и первый успех грозненцев под началом Рашида Рахимова и Романа Пилипчука. К Массимо Каррере после 1:2 в Тушине есть вопросы перед стартом в Лиге Европы (после фиаско в отборе Лиги чемпионов). Это первое поражение спартаковцев в чемпионате-2018/19.

ШЕДЕВР. Рабона Мамаева

К старту в Лиге Европы "Краснодар" набрал обороты, уверенно победив в гостях "Анжи". Павел Мамаев забил, возможно, лучший гол этого сезона. Это нужно видеть.

ПОТЕРИ. Эрнандес и Магнуссон не летят в Чехию. Кем ЦСКА играть?

У ЦСКА серьезные проблемы с составом перед стартом в Лиге чемпионов. Но варианты решения все же есть. Проверка – в среду в матче с "Викторией" из Пльзеня.

СЛУЦКИЙ. Победа с помощью ВАР

"Витесс" реабилитировался за разгромное поражение от "Аякса" (0:4) перед сентябрьской паузой. В матче 5-го тура чемпионата Голландии команда Леонида Слуцкого победила в гостях "Зволле" (2:0).

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Дайте два!

Португалец наконец-то забил за свой новый клуб. В матче "Ювентуса" с "Сассуоло" он для начала отличился ударом с метра по пустым воротам. Промахнуться было сложно.

ИБРАГИМОВИЧ. 500 голов

В ночь на воскресенье "Лос-Анджелес Гэлакси" проиграл со счетом 3:5 "Торонто" в чемпионате МЛС, однако для 36-летнего шведского нападающего калифорнийской команды Златана Ибрагимовича этот матч стал особенным. На 43-й минуте он забил 500-й гол в своей карьере. И это "Торонто" стал жертвой Ибры, а не наоборот.

БОКС. Головкин vs Альварес: прибытие мусоровоза

Геннадий Головкин уступил по очкам мексиканцу Саулю Альваресу в поединке за чемпионские титулы WBC и WBA Super в среднем весе, который прошел в Лас-Вегасе. Боксер из Казахстана потерпел первое поражение в карьере. Виноваты ли судьи?

ПЕРВЫЙ. Пояс Макгрегора и гимн СССР

Как прошел первый в России турнир UFC. В субботу в столичном "Олимпийском" было колоритно.

ДОПИНГ. Тайны ВАДА раскрыты

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало полную переписку с российской стороной. Что же все-таки содержалось в месседже министра спорта России Павла Колобкова, после которого РУСАДА может быть восстановлено в правах назло всем?

КОНФЛИКТ. Константин Генич: "12-летние инстаграм-джедаи пишут мне, чтобы я сдох от рака. Куда катится мир?!"

Товарищеский матч между командами телекомментаторов с одной стороны и блоггеров и фиферов ("Амкал") с другой завершился большим скандалом в соцсетях. Уступившие блоггеры обвинили тележурналистов в грубости, хамстве и в том, что им помогал арбитр. Больше всего досталось Артему Шмелькову и Константину Геничу.

СКОРОСТЬ. Сироткин сражается, Хэмилтон душит интригу

Чемпион мира Льюис Хэмилтон на "Гран-при Сингапура" одержал еще одну победу. За последнее место Сергея Сироткина при этом совершенно не стыдно.

МАРАФОН. Кениец перебил рекорд мира более чем на минуту

Элиуд Кипчоге победил в Берлине с результатом 2.01,39. Для легкой атлетики это просто космос.

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