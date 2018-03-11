"Зенит" не победил Карпина, Шипулин упал на финише, космическое выступление 13-летней Трусовой

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Зенит" - 0:0. Битва на Дону обошлась без голов. Фото ФК "Ростов"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 11 марта.

МАТЧ. Карпин отобрал очки у "Зенита"

"Зенит" в Ростове не смог одержать победу, вновь сыграв 0:0, и усложнил себе жизнь в турнирной таблице российской премьер-лиги. Вдобавок невский клуб из-за травм потерял Лунева, Мамману и Кузяева.

РАЗГРОМ. ЦСКА победил, Муса не забил

На второе место в чемпионате России перед вечерним матчем "Спартака" со "СКА-Хабаровск" поднялся ЦСКА. Армейцы крупно выиграли в гостях у "Ахмата" – 3:0, при этом Ахмед Муса снова не забил, даже из выгодной позиции.

НЕ ВЕЗЕТ. Шипулин стал третьим лишним

Гонку с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти выиграл австриец Юлиан Эберхард. Россиянин Антон Шипулин не смог побороться за первое место и стал третьим, упав на последнем подъеме в борьбе с победителем и Мартеном Фуркадом.

КОСМОС. Загитовой и Медведевой такое не снилось

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию в Софии вошел в историю. Юная ученица Этери Тутберидзе, 13-летняя Александра Трусова первой в женском катании сделала два чистых прыжка в четыре оборота и получила невероятную техническую оценку за произвольную программу, которая не под силу многим мужчинам.

ХОККЕЙ. У "Тампы" – 100 очков. "Вашингтон" и Овечкин забыли, как забивать

В насыщенный игровой день НХЛ "Сент-Луис" разгромил "Лос-Анджелес", "Тампа-Бэй" выбила 100 очков, а "Вашингтон" одолел "Сан-Хосе". Непростая сухая победа столичной команды обошлась без голов капитана Александра Овечкина, который продлил паузу в двух шагах от 600 шайб в НХЛ.

БОКС. Титул сдал. Гарсия победил Липинца

В ночь на воскресенье российский боксер Сергей Липинец проиграл американцу мексиканского происхождения Майки Гарсии. Бой прошел в американском Сан-Антонио (штат Техас) и завершился единогласным решением судей в пользу соперника Липинца.

БЕЗУМИЕ. Фанаты против игроков: две истории из Лондона и Лилля

Что бывает, если кто-то плохо играет. Две истории субботы из чемпионатов Англии и Франции по футболу.

БОЙКОТ. В Англии опять грозят ЧМ-2018

Британская пресса во второй раз за неделю сообщает о том, что сборная Англии может отказаться от участия в чемпионате мира. Объясняем все нюансы.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".