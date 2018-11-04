"Зенит" доминирует, Хачанов победил Джоковича в финале Парижа, Загитова потеряла блеск

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 4 ноября.

ЛИДЕР. "Зенит" выиграл, Дзюба не забил, Паредес удалился

Петербуржцы с минимальным счетом переиграли дома "Ахмат" – 1:0, потеряв перед матчем с ЦСКА одного из лидеров, хавбек Леандро Паредес получил две желтые карточки и будет наказан Сергеем Семаком. Отрыв первой команды премьер-лиги от преследователей по итогам 13-го тура РПЛ меньше не станет. До идущего вторым "Локомотива" – те же 7 очков.

ЖАРА НА ЮГЕ. Битва Карпина с "Краснодаром"

Два преследователя "Зенита" сыграли вничью в столице Кубани – "Краснодар" и "Ростов" не смогли выявить победителя в результативном противостоянии (2:2) и дело закончилось стычкой на поле. Вместе с тем "быки" и дончане не смогли догнать или обогнать занимающий второе место "Локомотив".

СПАРТАК. Последний шанс Рианчо?

Красно-белые проводят уже четвертый матч после отставки Массимо Карреры с Раулем Рианчо – дома против "Урала". Денис Глушаков на этот раз остался в запасе, но это его в испорченных отношениях с болельщиками ни от чего не уберегло.

АРМЕЙЦЫ. Кризис роста?

После ничьей в дерби с "Динамо" (0:0) ЦСКА продолжил балансировать на границе зоны еврокубков. Команда, выдав неплохой отрезок с августа по октябрь, постепенно начала сдавать позиции. Что же не так с новым ЦСКА? Разбираемся, в чем причины спада.

ФРОМ МАЙ ХАРТ. Слуцкий привел Голландию в восторг

В субботу "Витесс" Леонида Слуцкого, даже оставшись в меньшинстве уже на 14-й минуте, едва не остановил лидера чемпионата Голландии ПСВ. Впрочем, главное событие дня произошло не на поле – российский тренер на английском языке ответил на все вопросы о якобы имеющемся у него варианте с лиссабонским "Спортингом".

ЧЕМПИОН. "Вашингтону" не помог шедевр Кузнецова

Обладатель Кубка Стэнли в субботнем матче регулярного чемпионата уступил на своем льду "Далласу" в овертайме – 3:4. Столичный клуб не выручил крутой гол Евгения Кузнецова. Вопрос, что происходит с командой Александра Овечкина. "Вашингтон" словно подменили.

ВИДЕО. Новая программа Алексея Шевченко

Пополнение постоянных рубрик нашего сайта. Теперь Алексей Шевченко каждый день будет рассказывать о последних событиях КХЛ и НХЛ не только в текстовом формате в своем традиционном "Обзоре дня", но и в авторской видеопередаче. Не пропустите второй выпуск.

ИССЛЕДОВАНИЕ. Письмо Ларионова против Тихонова

30 лет назад Игорь Ларионов опубликовал в "Огоньке", самом популярном журнале СССР того времени, открытое письмо Виктору Тихонову, которое получило огромный резонанс. Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер реконструировал хронику развития событий. Публикуем вторую часть нашего большого исследования.

ЧЕМПИОН! Царь Парижа. Хачанов оставил Джоковича без титула

Карен Хачанов на "Мастерсе" в Париже завоевал свой третий титул в сезоне, четвертый за карьеру и первый на турнирах серии "Мастерс 1000". В финале он переиграл без пяти минут первую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 7:5, 6:4. Крутой!

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Загитова победила без блеска. Что дальше?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла этап "Гран-при" в Финляндии, но не смогла установить новый рекорд. Более того – она заочно уступила по сумме баллов японке Сатоко Мияхара, победительнице Skate America.

ГИМНАСТИКА. У России есть команда. И это важнее медалей

Российская сборная завоевала шесть наград и получила право выставить полный состав на Олимпийских играх в Токио. Артур Далалоян стал двукратным чемпионом мира. Вот главные итоги завершившегося в субботу в Дохе чемпионата мира по спортивной гимнастике.

БОЙ. На другом уровне. Кормье сотворил историю

На арене "Мэдисон сквер Гарден" в Нью-Йорке прошел турнир UFC 230. Главным его событием стал бой Даниэля Кормье с Дерриком Льюисом. Это была первая защита Даниэлем своего титула в тяжелом весе. Все прошло для него вполне успешно, как и ожидалось.

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