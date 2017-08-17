Заявление Карреры, UFC "кинул" Хабиба и унылый "Зенит"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 17 августа.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Массимо Каррера: "У меня нет конфликта с руководством. И водителя я не увольнял!"

"Спартак" в преддверии матча 7-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" провел открытую тренировку в Тарасовке. После нее на вопросы журналистов ответил главный тренер красно-белых Массимо Каррера. И снова кажется, что в команде чемпионов не все гладко.

ВОПРОС. Разве "Зениту" не нужна Лига Европы?

Складывается ощущение, что от одного только словосочетания "Лига Европы" у футболистов "Зенита" сводит скулы от уныния. Ответный матч с "Бней-Иегудой" и первый с "Утрехтом" проводили два разных состава питерцев, но впечатление от них одно: "Зенит" убежден, что не попал в Лигу чемпионов исключительно по недоразумению, до Лиги Европы он как будто снисходит…

РАЗГРОМ. "Барселона" тяжело переживает потерю Неймара

Сравнивая предсезонную подготовку "Реала" и "Барселоны" и особенно вспоминая их очную встречу в Майами, могло показаться, что каталонцы лучше мадридцев готовы к соперничеству в Суперкубке Испании. Уверенно пройденное американское турне, отдохнувшие лидеры, привлеченная к работе со старшими молодежь – чувствовалось, что Эрнесто Вальверде с места в карьер взял правильный курс и темп. Но первый трофей достался "Королевскому клубу". Объясняем, почему так произошло.

ВОТ ЭТО ДА! 10 видео, которые докажут, что воркаут круче футбола

Говорят, что футбол – самая популярная игра во многом потому, что для нее не нужно особых условий, – берешь мячик, чертишь на земле прямоугольник побольше, ставишь двух человек на ворота, а остальные делятся на две команды. Но в воркауте все еще проще – для ряда упражнений не нужно вообще ничего! Чтобы пробиться куда-то в футболе, нужно проделать большой путь, а для успеха в воркауте не обязательно иметь за плечами десятилетия спортивных школ и детских команд – все, что требуется, – это желание развиваться и делать свое тело совершеннее. "СЭ" собрал 10 видео, посмотрев которые вы убедитесь, что воркаут – потрясающий вид спорта, и, может, даже круче футбола.

МНЕНИЕ. Мария Шарапова: "Была уверена, что после Рио играть уже не буду"

Российская суперзвезда Мария Шарапова дала интервью и раскрыла новые подробности своей автобиографии Unstoppable, которая выходит 12 сентября. Теннисистка в очередной раз рассказала о сложном периоде дисквалификации за мельдоний и возвращении в спорт.

СЕНСАЦИЯ. Почему Хабиба "кинули" на титульный бой

Глава UFC Дана Уайт заявил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном отменяется из-за состояния здоровья российского бойца. Фанаты воспринимают бои ММА слишком серьезно, но на то они и фанаты. Бойцы принимают все, происходящее с их карьерой, слишком серьезно – но у них и нет другого выбора, иначе они занимались бы чем-то другим. Рассказываем, как это произошло.

ПРАЗДНИК. "Если не выиграем, получишь по башке!" Ринату Билялетдинову – 60

Сегодня бывшему главному тренеру "Рубина", известному в прошлом защитнику московского "Локомотива" и "Шинника", постоянному эксперту нашей газеты Ринату Саяровичу Билялетдинову исполняется 60 лет. Накануне юбилея с его сыном Динияром пообщался корреспондент "СЭ".

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